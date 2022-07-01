Испания01 июля 2022, 14:19 |
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ФОТО. Реал представил выездную форму на новый сезон
Новый комплект экипировки фиолетового цвета
01 июля 2022, 14:19 |
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«Реал» представил второй комплект формы на сезон 2022/23. Технический партнер – adidas.
Новый комплект экипировки фиолетового цвета с черными деталями, выполнен из вторичного сырья.
«Реал» сыграет первый матч в этой форме против «Ювентуса» 30 июля в Лос-Анджелесе.
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