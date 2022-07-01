ФОТО. Реал представил выездную форму на новый сезон

«Реал» представил второй комплект формы на сезон 2022/23. Технический партнер – adidas.

Новый комплект экипировки фиолетового цвета с черными деталями, выполнен из вторичного сырья.

«Реал» сыграет первый матч в этой форме против «Ювентуса» 30 июля в Лос-Анджелесе.