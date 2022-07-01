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  4. ФОТО. Реал представил выездную форму на новый сезон
Испания
01 июля 2022, 14:19 |
552
0

ФОТО. Реал представил выездную форму на новый сезон

Новый комплект экипировки фиолетового цвета

01 июля 2022, 14:19 |
552
0
ФОТО. Реал представил выездную форму на новый сезон
ФК Реал Мадрид

«Реал» представил второй комплект формы на сезон 2022/23. Технический партнер – adidas.

Новый комплект экипировки фиолетового цвета с черными деталями, выполнен из вторичного сырья.

«Реал» сыграет первый матч в этой форме против «Ювентуса» 30 июля в Лос-Анджелесе.

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Источник ФК Реал Мадрид
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