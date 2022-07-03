Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на четвертое июля

Четвертого июля продолжатся матчи на Уимблдоне. В понедельник на корты выйдут три украинки.

Расписание матчей с участием украинок

Корт №3, первый запуск (13:00)

Людмила Киченок / Алена Остапенко (Украина / Латвия) [4] – Хэрриет Дарт / Хезер Уотсон (Великобритания)

Корт №15, второй запуск (не ранее 15:30*)

Надежда Киченок / Ралука Олару (Украина / Румыния) [15] – Элиза Мертенс / Чжан Шуай (Бельгия / Китай) [1]

Корт №4, второй запуск (17:30*)

Анастасия Лопата (Украина) – Лив Ховд (США) [1]

*ориентировочное время

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