Уимблдон01 июля 2022, 11:30 |
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ФОТО. Выходной. Марта Костюк показала идеальную фигуру
Украинская теннисистка порадовала своих фанатов
01 июля 2022, 11:30 |
2415
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Украинская теннисистка Марта Костюк порадовала подписчиков своего инстаграма летней фотографией.
«Выходной», – подписала снимок теннисистка.
Отметим, что в среду Марта завершила борьбу в одиночном разряде, а в четверг не играла. В пятницу она снова выйдет на корт в рамках парного разряда.
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