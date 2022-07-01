ФОТО. Выходной. Марта Костюк показала идеальную фигуру

Украинская теннисистка Марта Костюк порадовала подписчиков своего инстаграма летней фотографией.

«Выходной», – подписала снимок теннисистка.

Отметим, что в среду Марта завершила борьбу в одиночном разряде, а в четверг не играла. В пятницу она снова выйдет на корт в рамках парного разряда.