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  4. ФОТО. Выходной. Марта Костюк показала идеальную фигуру
Уимблдон
01 июля 2022, 11:30 |
2415
0

ФОТО. Выходной. Марта Костюк показала идеальную фигуру

Украинская теннисистка порадовала своих фанатов

01 июля 2022, 11:30 |
2415
0
ФОТО. Выходной. Марта Костюк показала идеальную фигуру
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк порадовала подписчиков своего инстаграма летней фотографией.

«Выходной», – подписала снимок теннисистка.

Отметим, что в среду  Марта завершила борьбу в одиночном разряде, а в четверг не играла. В пятницу она снова выйдет на корт в рамках парного разряда.

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