Ницца перебила предложение Фулхэма по Соломону
Французский клуб предлагает «Шахтеру» и самому вингеру больше денег, чем «дачники»
Переход израильского вингера «Шахтера» Манора Соломона в «Фулхэм», который ранее считался практически свершившимся фактом, может не состояться.
Буквально в последний момент в дело вступила «Ницца», главный тренер которой Люсьен Фавр очень хочет видеть израильтянина в своей команде.
«Ницца» предложила больше денег за трансфер «Шахтеру», а также лучшие финансовые условия самому Соломону. Хотя сам израильтянин пока все еще хочет воплотить мечту и перебраться в АПЛ, но французский клуб рассчитывает переубедить его и подписать с Манором полноценный контракт.
Ранее сообщалось, что за трансфер Соломона «Фулхэм» заплатит «Шахтеру» 7 миллионов фунтов.
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