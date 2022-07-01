Ницца перебила предложение Фулхэма по Соломону

Переход израильского вингера «Шахтера» Манора Соломона в «Фулхэм», который ранее считался практически свершившимся фактом, может не состояться.

Буквально в последний момент в дело вступила «Ницца», главный тренер которой Люсьен Фавр очень хочет видеть израильтянина в своей команде.

«Ницца» предложила больше денег за трансфер «Шахтеру», а также лучшие финансовые условия самому Соломону. Хотя сам израильтянин пока все еще хочет воплотить мечту и перебраться в АПЛ, но французский клуб рассчитывает переубедить его и подписать с Манором полноценный контракт.

Ранее сообщалось, что за трансфер Соломона «Фулхэм» заплатит «Шахтеру» 7 миллионов фунтов.