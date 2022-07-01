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Украина. Премьер лига
01 июля 2022, 11:05 | Обновлено 01 июля 2022, 11:06
861
0

Ницца перебила предложение Фулхэма по Соломону

Французский клуб предлагает «Шахтеру» и самому вингеру больше денег, чем «дачники»

01 июля 2022, 11:05 | Обновлено 01 июля 2022, 11:06
861
0
Ницца перебила предложение Фулхэма по Соломону
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Переход израильского вингера «Шахтера» Манора Соломона в «Фулхэм», который ранее считался практически свершившимся фактом, может не состояться.

Буквально в последний момент в дело вступила «Ницца», главный тренер которой Люсьен Фавр очень хочет видеть израильтянина в своей команде.

«Ницца» предложила больше денег за трансфер «Шахтеру», а также лучшие финансовые условия самому Соломону. Хотя сам израильтянин пока все еще хочет воплотить мечту и перебраться в АПЛ, но французский клуб рассчитывает переубедить его и подписать с Манором полноценный контракт.

Ранее сообщалось, что за трансфер Соломона «Фулхэм» заплатит «Шахтеру» 7 миллионов фунтов.

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Манор Соломон Шахтер Донецк Ницца Фулхэм трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 трансферы
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Источник The Sun
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