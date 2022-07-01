ВИДЕО. Два легионера и сборники присоединились к Динамо

Состав «Динамо» Киев, который тренируется в Швейцарии, получил серьезное пополнение. К команде присоединились легионеры Томаш Кендзера и Беньямин Вербич, а также игроки сборной Украины.

Киевляне готовятся к матчам квалификации Лиги чемпионов против «Фенербахче».