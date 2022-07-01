Украина. Премьер лига01 июля 2022, 10:46 |
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ВИДЕО. Два легионера и сборники присоединились к Динамо
Кендзера и Вербич уже в составе
01 июля 2022, 10:46 |
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Состав «Динамо» Киев, который тренируется в Швейцарии, получил серьезное пополнение. К команде присоединились легионеры Томаш Кендзера и Беньямин Вербич, а также игроки сборной Украины.
Киевляне готовятся к матчам квалификации Лиги чемпионов против «Фенербахче».
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