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  4. ВИДЕО. Два легионера и сборники присоединились к Динамо
Украина. Премьер лига
01 июля 2022, 10:46 |
194
0

ВИДЕО. Два легионера и сборники присоединились к Динамо

Кендзера и Вербич уже в составе

01 июля 2022, 10:46 |
194
0
ВИДЕО. Два легионера и сборники присоединились к Динамо
fcdynamo.kiev.ua

Состав «Динамо» Киев, который тренируется в Швейцарии, получил серьезное пополнение. К команде присоединились легионеры Томаш Кендзера и Беньямин Вербич, а также игроки сборной Украины.

Киевляне готовятся к матчам квалификации Лиги чемпионов против «Фенербахче».

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Динамо Киев Томаш Кендзера Беньямин Вербич
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Источник Sport.ua
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