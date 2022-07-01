ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал хавбека за 40 миллионов евро

ПСЖ на официальном сайте сообщил о том, что состав команды пополнил центральный полузащитник «Порту» Витинья.

22-летний игрок подписал контракт на 5 лет. Трансфер обошелся парижанам в 40 миллионов евро. В минувшем сезоне Витинья провел 47 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.

Недавно дебютировал в сборной Португалии, провел 3 матча.

