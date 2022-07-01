Франция01 июля 2022, 08:27 |
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ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал хавбека за 40 миллионов евро
Витинья перебрался из Порту в ПСЖ
01 июля 2022, 08:27 |
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ПСЖ на официальном сайте сообщил о том, что состав команды пополнил центральный полузащитник «Порту» Витинья.
22-летний игрок подписал контракт на 5 лет. Трансфер обошелся парижанам в 40 миллионов евро. В минувшем сезоне Витинья провел 47 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.
Недавно дебютировал в сборной Португалии, провел 3 матча.
That smile 🤩 @vitinha #WelcomeVitinha ❤️💙 pic.twitter.com/wL5LU4YIoQ— Paris Saint-Germain (@PSG_English) June 30, 2022
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