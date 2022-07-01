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  4. ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал хавбека за 40 миллионов евро
Франция
01 июля 2022, 08:27 |
1273
0

ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал хавбека за 40 миллионов евро

Витинья перебрался из Порту в ПСЖ

01 июля 2022, 08:27 |
1273
0
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал хавбека за 40 миллионов евро
twitter.com/psg

ПСЖ на официальном сайте сообщил о том, что состав команды пополнил центральный полузащитник «Порту» Витинья.

22-летний игрок подписал контракт на 5 лет. Трансфер обошелся парижанам в 40 миллионов евро. В минувшем сезоне Витинья провел 47 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.

Недавно дебютировал в сборной Португалии, провел 3 матча.
 

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Источник ФК ПСЖ
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