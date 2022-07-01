Ворскла отправилась в Польшу. Ждут приезда Скрипника и легионеров

«Ворскла» объявила о том, что команда на клубном автобусе отправилась в Польшу, где будет проходить подготовка к матчам квалификации Лиги конференций.

Уже в Варшаве к команде должен присоединиться новый тренер Виктор Скрипник. Кроме того, в клубе ждут возвращения некоторых легионеров, но фамилии на этом этапе не называют.

Полтавчане 21 и 27 июля сыграют против АИКа.