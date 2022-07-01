Украина. Премьер лига01 июля 2022, 07:45 |
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Ворскла отправилась в Польшу. Ждут приезда Скрипника и легионеров
Команда будет работать в Варшаве
01 июля 2022, 07:45 |
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«Ворскла» объявила о том, что команда на клубном автобусе отправилась в Польшу, где будет проходить подготовка к матчам квалификации Лиги конференций.
Уже в Варшаве к команде должен присоединиться новый тренер Виктор Скрипник. Кроме того, в клубе ждут возвращения некоторых легионеров, но фамилии на этом этапе не называют.
Полтавчане 21 и 27 июля сыграют против АИКа.
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