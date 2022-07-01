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  4. Ворскла отправилась в Польшу. Ждут приезда Скрипника и легионеров
Украина. Премьер лига
01 июля 2022, 07:45 |
117
0

Ворскла отправилась в Польшу. Ждут приезда Скрипника и легионеров

Команда будет работать в Варшаве

01 июля 2022, 07:45 |
117
0
Ворскла отправилась в Польшу. Ждут приезда Скрипника и легионеров
vorskla.com.ua

«Ворскла» объявила о том, что команда на клубном автобусе отправилась в Польшу, где будет проходить подготовка к матчам квалификации Лиги конференций.

Уже в Варшаве к команде должен присоединиться новый тренер Виктор Скрипник. Кроме того, в клубе ждут возвращения некоторых легионеров, но фамилии на этом этапе не называют.

Полтавчане 21 и 27 июля сыграют против АИКа.

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Источник ФК Ворскла
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