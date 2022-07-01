ФОТО. Динамо в Швейцарии: приехали сборники, мини-турнир по баскетболу

В четверг, 30 июня, киевское «Динамо» после благотворительного товарищеского матча с «Лозанной» (0:2) ожидал полноценный тренировочный день.

Провела его команда в полном составе – к партнерам присоединились сборники и легионеры, которые после матчей за свои национальные команды получили от тренерского штаба дополнительное время для полноценного отдыха.

В утреннем занятии приняли участие новоприбывшие футболисты, а также те, кто не был задействован в спарринге. Игрокам были предложены несколько беговых серий по соседнему лесу, а после плановой функциональной разминки динамовцы разделились на команды и провели мини-турнир по баскетболу. По итогам полуфиналов и финала победителем стала команда, в составе которой играли Сидорчук, Вербич, Караваев и Кендзера. Поляк, а также Николай Шапаренко, забивавший просто шедевральные броски, были признаны лучшими игроками мини-турнира.

Как было видно по занятию, настроение у приехавших футболистов вполне боевое – все тренируются очень активно и хотят как можно быстрее влиться в игру. Хотя, конечно, все свободное время игроки обсуждают между собой войну в Украине и последние новости. В том числе на десятки каналов в соцсетях подписаны и Кендзера с Вербичем – у легионеров жены-украинки, и они считают Украину своей второй родиной, пропуская через себя все нынешние события.

Вечерняя тренировка уже начиналась общей группой с разминки, пробежки и квадратов в одно касание. Затем сборники и легионеры ушли на соседнее поле делать втягивающие упражнения, а остальные футболисты отрабатывали упражнения на тактику, делая акцент на атакующих действиях – сначала без участия вратарей, а затем уже с подключившимися голкиперами.

1 июля команду ожидает еще один чисто тренировочный день, а 2 июля «бело-синие» сыграют очередной благотворительный товарищеский матч против «Сьона».