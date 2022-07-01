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  4. Когда играет Цуренко? Расписание украинок на Уимблдоне на первое июля
Уимблдон
01 июля 2022, 00:25 |
219
0

Когда играет Цуренко? Расписание украинок на Уимблдоне на первое июля

В пятницу на корты выйдут пять представительниц Украины

01 июля 2022, 00:25 |
219
0
Когда играет Цуренко? Расписание украинок на Уимблдоне на первое июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Первого июля продолжатся матчи на Уимблдоне. В пятницу на корты выйдут пять украинок.

Расписание матчей с участием украинок

Корт №18, первый запуск (13:00)
Леся Цуренко (№114 WTA) – Юле Нимаер (Германия, №97 WTA)

Корт №8, первый запуск (13:00)
Надежда Киченок / Ралука Олару (Украина / Румыния) [15] – Алисия Барнетт / Оливия Николс (Великобритания) [WC]

Корт №14, первый запуск (13:00)
Марта Костюк / Тереза Мартинцова (Украина / Чехия) – Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос (Канада / Мексика) [3]

Корт №5, второй запуск (не ранее 14:30*)
Даяна Ястремская / Далма Галфи (Украина / Венгрия) – Белинда Бенчич / Сторм Сандерс (Швейцария / Австралия) – 2:6, 4:3 (доигрыш) 

Корт №14, четвертый запуск (17:30*)
Людмила Киченок / Рафаэль Матос (Украина / Бразилия) – Бруно Соарес / Беатрис Аддад Майя (Бразилия)

*ориентировочное время

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Источник Sport.ua
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