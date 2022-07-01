Когда играет Цуренко? Расписание украинок на Уимблдоне на первое июля
В пятницу на корты выйдут пять представительниц Украины
Первого июля продолжатся матчи на Уимблдоне. В пятницу на корты выйдут пять украинок.
Расписание матчей с участием украинок
Корт №18, первый запуск (13:00)
Леся Цуренко (№114 WTA) – Юле Нимаер (Германия, №97 WTA)
Корт №8, первый запуск (13:00)
Надежда Киченок / Ралука Олару (Украина / Румыния) [15] – Алисия Барнетт / Оливия Николс (Великобритания) [WC]
Корт №14, первый запуск (13:00)
Марта Костюк / Тереза Мартинцова (Украина / Чехия) – Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос (Канада / Мексика) [3]
Корт №5, второй запуск (не ранее 14:30*)
Даяна Ястремская / Далма Галфи (Украина / Венгрия) – Белинда Бенчич / Сторм Сандерс (Швейцария / Австралия) – 2:6, 4:3 (доигрыш)
Корт №14, четвертый запуск (17:30*)
Людмила Киченок / Рафаэль Матос (Украина / Бразилия) – Бруно Соарес / Беатрис Аддад Майя (Бразилия)
*ориентировочное время
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