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  4. Карпаты прекратили сотрудничество с тринадцатью футболистами
Украина. Первая лига
30 июня 2022, 23:35 |
438
0

Карпаты прекратили сотрудничество с тринадцатью футболистами

Львовяне планируют подписать контракты с рядом новых игроков

30 июня 2022, 23:35 |
438
0
Карпаты прекратили сотрудничество с тринадцатью футболистами
ФК Карпаты Львов

Львовские «Карпаты» прекратили сотрудничество с тринадцатью футболистами по взаимному согласию.

Львовяне простились с тремя вратарями: Максимом Кучинским, Назаром-Стефаном Сассом (оба не сыграли ни одного поединка) и Иваном Силецким (21 матч). Также клуб покинули защитники Владимир Заставный (17 матчей, 2 гола), Александр Маткобожик (15 матчей), Александр Дударенко (17 матчей, 3 гола) и Сергей Симинин (19 матчей). Попрощались с «Карпатами» еще два защитника: Андрей Маркович и Иван Цюпа, не сыгравшие ни одного матча.

Кроме того, «зелено-белые» прекратили сотрудничество с тремя полузащитниками: так и не дебютировавшим за львовян Игорем Семениной, который так и не дебютировал за львовян, Ильей Повалием, который провел 21 поединок в зелено-белой футболке и отличился двумя забитыми мячами, а также с Анатолием Титуниным (5 матчей).

Покинул львовские «Карпаты» и Евгений Будник. Форвард сыграл 18 матчей и забил два мяча.

Сообщается, что Карпаты планируют подписать контракты с рядом новых игроков, а также будут привлекаться воспитанники Академии «Карпат».

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Источник ФК Карпаты Львов
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