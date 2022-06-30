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  4. Марта Костюк рассказала, как нашла партнера для микста на Уимблдоне
Уимблдон
30 июня 2022, 21:50 | Обновлено 30 июня 2022, 21:52
673
0

Марта Костюк рассказала, как нашла партнера для микста на Уимблдоне

Украинская теннисистка сыграет в парном смешанном разряде с 40-летним поляком Лукашем Куботом

30 июня 2022, 21:50 | Обновлено 30 июня 2022, 21:52
673
0
Марта Костюк рассказала, как нашла партнера для микста на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о поисках партнера для выступления в смешанном парном разряде на Уимблдоне.

«Не знаю, как у Кубота появилась идея сыграть со мной. Возможно, он видел мой пост в соцсетях, где я спрашивала, кто хочет со мной выступить. Мне написали теннисисты, которые выступают в одиночке, которые выступают в паре.

Но я не была уверена, потому что были игроки-одиночники, которые предупреждали, что в случае поражения в одиночке, на них не стоит рассчитывать в миксте (турнир начинается в пятницу). Вот в таком духе.

Когда я уже дошла до точки, мол, окей, пойду тогда поспрашиваю игроков-парников, хотят ли они сыграть в миксте. Большинство их них уже имели пару. Но как-то я тренировалась, а Лукаш тренировался по соседству. Возможно, он услышал, что я спрашивала о миксте, не знаю. Он спрашивал обо мне и спросил у кого-то мой телефон, мне об этом сказали, что он интересовался, чтобы сыграть со мной. И я подумала, хорошо, это отличная идея. У него довольно высокий защищенный рейтинг, так что мы точно должны попасть в список участников. И я такая, а почему бы и нет? Особенно потому, что он поляк, так это отличная комбинация. Вот так я и согласилась», – сказала Костюк.

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Источник Большой теннис Украины
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