Кирстен Флипкенс сыграла последний матч в одиночном разряде

Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс сыграла свой последний матч одиночного разряда в профессиональной карьере.

36-летняя бельгийка проиграла во втором круге Уимблдона экс-первой ракетке мира Симоне Халеп.

Уимблдона. Второй круг

Симона Халеп (Румыния) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 7:5, 6:4

Отметим, что Флипкенс за времена своей карьеры одержала больше 500 побед, но лишь раз выигрывала титул WTA. На Уимблдоне она доходила до полуфинала в 2013-м, а также брала юниорский титул в 2003-м.

Халеп в следующем раунде сразится против Магдалены Френх из Польши.