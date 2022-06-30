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Уимблдон
30 июня 2022, 20:46 | Обновлено 30 июня 2022, 20:47
149
0

Кирстен Флипкенс сыграла последний матч в одиночном разряде

36-летняя теннисистка из Бельгии завершила карьеру на Уимблдоне

30 июня 2022, 20:46 | Обновлено 30 июня 2022, 20:47
149
0
Кирстен Флипкенс сыграла последний матч в одиночном разряде
WTA. Кирстен Флипкенс

Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс сыграла свой последний матч одиночного разряда в профессиональной карьере.

36-летняя бельгийка проиграла во втором круге Уимблдона экс-первой ракетке мира Симоне Халеп.

Уимблдона. Второй круг
Симона Халеп (Румыния) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 7:5, 6:4

Отметим, что Флипкенс за времена своей карьеры одержала больше 500 побед, но лишь раз выигрывала титул WTA. На Уимблдоне она доходила до полуфинала в 2013-м, а также брала юниорский титул в 2003-м.

Халеп в следующем раунде сразится против Магдалены Френх из Польши.

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Источник Sport.ua
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