Кирстен Флипкенс сыграла последний матч в одиночном разряде
36-летняя теннисистка из Бельгии завершила карьеру на Уимблдоне
Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс сыграла свой последний матч одиночного разряда в профессиональной карьере.
36-летняя бельгийка проиграла во втором круге Уимблдона экс-первой ракетке мира Симоне Халеп.
Уимблдона. Второй круг
Симона Халеп (Румыния) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 7:5, 6:4
Отметим, что Флипкенс за времена своей карьеры одержала больше 500 побед, но лишь раз выигрывала титул WTA. На Уимблдоне она доходила до полуфинала в 2013-м, а также брала юниорский титул в 2003-м.
Халеп в следующем раунде сразится против Магдалены Френх из Польши.
Halep avanzó de ronda ante Flipkens. Este fue el último partido de la belga en el circuito individual, y eso se notó al final.#wimbledon22 #wtapic.twitter.com/WayjM4lvax— Romanian Rhapsody (@rf_facts) June 30, 2022
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