Уимблдон. Третья ракетка Великобритании остановила прошлогоднюю финалистку
Кэти Бултер во второй раз за десять дней оказалась сильнее Каролины Плишковой
Британская теннисистка Кэти Бултер, которая получила от организаторов уайлд-кард, пробилась в третий круг Уимблдона.
Во втором раунде 25-летняя уроженка Лестера переиграла прошлогоднюю финалистку Каролину Плишкову из Чехии.
Уимблдон. Второй круг
Кэти Бултер (Великобритания) – Каролина Плишкова (Чехия) – 3:6, 7:6(4), 6:4
Отметим, что Бултер второй раз подряд обыграла Плишкову. первый раз она сделала это на недавнем турнире в Истборне.
Следующей соперницей Кэти станет Армони Тан из Франции.
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