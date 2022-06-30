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  4. Уимблдон. Третья ракетка Великобритании остановила прошлогоднюю финалистку
Уимблдон
30 июня 2022, 19:46 |
923
0

Уимблдон. Третья ракетка Великобритании остановила прошлогоднюю финалистку

Кэти Бултер во второй раз за десять дней оказалась сильнее Каролины Плишковой

30 июня 2022, 19:46 |
923
0
Уимблдон. Третья ракетка Великобритании остановила прошлогоднюю финалистку
WTA. Кэти Бултер

Британская теннисистка Кэти Бултер, которая получила от организаторов уайлд-кард, пробилась в третий круг Уимблдона.

Во втором раунде 25-летняя уроженка Лестера переиграла прошлогоднюю финалистку Каролину Плишкову из Чехии. 

Уимблдон. Второй круг
Кэти Бултер (Великобритания) – Каролина Плишкова (Чехия) – 3:6, 7:6(4), 6:4

Отметим, что Бултер второй раз подряд обыграла Плишкову. первый раз она сделала это на недавнем турнире в Истборне.

Следующей соперницей Кэти станет Армони Тан из Франции.

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Кэти Бултер Уимблдон-2022 Каролина Плишкова
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Источник Sport.ua
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