Уимблдон. Третья ракетка Великобритании остановила прошлогоднюю финалистку

Британская теннисистка Кэти Бултер, которая получила от организаторов уайлд-кард, пробилась в третий круг Уимблдона.

Во втором раунде 25-летняя уроженка Лестера переиграла прошлогоднюю финалистку Каролину Плишкову из Чехии.

Уимблдон. Второй круг

Кэти Бултер (Великобритания) – Каролина Плишкова (Чехия) – 3:6, 7:6(4), 6:4

Отметим, что Бултер второй раз подряд обыграла Плишкову. первый раз она сделала это на недавнем турнире в Истборне.

Следующей соперницей Кэти станет Армони Тан из Франции.