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  4. Гендиректор Кривбасса: «С Вернидубом у команды будут большие задачи»
Украина. Премьер лига
30 июня 2022, 19:40 |
281
0

Гендиректор Кривбасса: «С Вернидубом у команды будут большие задачи»

Владимир Баенко рассказал про амбиции нового тренера

30 июня 2022, 19:40 |
281
0
Гендиректор Кривбасса: «С Вернидубом у команды будут большие задачи»
fckryvbas.com

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко рассказал о том, что с приходом нового тренера Юрия Вернидуба у команды будут амбициозные задачи в УПЛ.

Правда, не уточнил какие.

«Первый сбор заканчивается через пять дней. Затем два выходных. Еще один сбор в Кривом Роге. После этого мы на третий сбор планируем выехать на запад Украины. Сейчас практически уже договорились. И потом возвращаемся в Кривой Рог, готовимся к началу чемпионата».

«Дата начала чемпионата есть, мы от этого отталкиваемся, и потому планируем свою подготовку под эту дату».

«Задача у нас одна: выходить и играть. Но с таким тренером задачи автоматически становятся большими, потому что Юрий Вернидуб очень амбициозен. Он хочет выигрывать каждую игру, а если мы выиграем каждую игру, то решим задачу», - сказал Баенко.

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Кривбасс Кривой Рог Владимир Баенко Юрий Вернидуб
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Источник Футбол 1/2/3
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