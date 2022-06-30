Гендиректор Кривбасса: «С Вернидубом у команды будут большие задачи»

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко рассказал о том, что с приходом нового тренера Юрия Вернидуба у команды будут амбициозные задачи в УПЛ.

Правда, не уточнил какие.

«Первый сбор заканчивается через пять дней. Затем два выходных. Еще один сбор в Кривом Роге. После этого мы на третий сбор планируем выехать на запад Украины. Сейчас практически уже договорились. И потом возвращаемся в Кривой Рог, готовимся к началу чемпионата».

«Дата начала чемпионата есть, мы от этого отталкиваемся, и потому планируем свою подготовку под эту дату».

«Задача у нас одна: выходить и играть. Но с таким тренером задачи автоматически становятся большими, потому что Юрий Вернидуб очень амбициозен. Он хочет выигрывать каждую игру, а если мы выиграем каждую игру, то решим задачу», - сказал Баенко.