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Молодежные турниры
30 июня 2022, 18:11 | Обновлено 30 июня 2022, 18:33
570
0

Битва за выход на Евро-2023. Украина U21 узнала даты матчей против Словакии

Команда Ротаня сыграет в конце сентября

30 июня 2022, 18:11 | Обновлено 30 июня 2022, 18:33
570
0
Битва за выход на Евро-2023. Украина U21 узнала даты матчей против Словакии
uaf.ua

УЕФА определил даты решающих стыковых матчей молодежных сборных за выход на Евро-2023. Украина U-21 сыграет против Словакии U-21.

Матчи состоятся 23 и 27 сентября.

Первая игра пройдет в Словакии, а вот в какой стране Украина проведет формально домашний поединок, информации пока нет.

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сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21
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Источник Украинская ассоциация футбола
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