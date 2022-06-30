Битва за выход на Евро-2023. Украина U21 узнала даты матчей против Словакии

УЕФА определил даты решающих стыковых матчей молодежных сборных за выход на Евро-2023. Украина U-21 сыграет против Словакии U-21.

Матчи состоятся 23 и 27 сентября.

Первая игра пройдет в Словакии, а вот в какой стране Украина проведет формально домашний поединок, информации пока нет.