Молодежные турниры30 июня 2022, 18:11 | Обновлено 30 июня 2022, 18:33
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Битва за выход на Евро-2023. Украина U21 узнала даты матчей против Словакии
Команда Ротаня сыграет в конце сентября
30 июня 2022, 18:11 | Обновлено 30 июня 2022, 18:33
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УЕФА определил даты решающих стыковых матчей молодежных сборных за выход на Евро-2023. Украина U-21 сыграет против Словакии U-21.
Матчи состоятся 23 и 27 сентября.
Первая игра пройдет в Словакии, а вот в какой стране Украина проведет формально домашний поединок, информации пока нет.
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