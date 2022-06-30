Киченок и Остапенко стартовали на Уимблдоне с волевой победы

Украинская теннисистка Людмила Киченок стартовала с победы в парном разряде Уимблдона.

В первом круге в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии украинка обыграла французско-немецкий тандем Осеан Доден / Татьяна Мария.

Уимблдон. Первый круг парного разряда

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Осеан Доден / Татьяна Мария – 2:6, 7:5, 6:3

Далее по сетке у четвертых сеяных Арианне Хартоно и Деми Схурс из Нидерландов.