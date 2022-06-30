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  4. Киченок и Остапенко стартовали на Уимблдоне с волевой победы
Уимблдон
30 июня 2022, 15:11 |
434
1

Киченок и Остапенко стартовали на Уимблдоне с волевой победы

Четвертые сеяные сыграли непростой поединок первого круга

30 июня 2022, 15:11 |
434
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Киченок и Остапенко стартовали на Уимблдоне с волевой победы
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок стартовала с победы в парном разряде Уимблдона.

В первом круге в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии украинка обыграла французско-немецкий тандем Осеан Доден / Татьяна Мария.

Уимблдон. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Осеан Доден / Татьяна Мария – 2:6, 7:5, 6:3

Далее по сетке у четвертых сеяных Арианне Хартоно и Деми Схурс из Нидерландов.

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Людмила Киченок Татьяна Мария Алена Остапенко Осеан Доден Уимблдон-2022
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Sashamar
Добре, що добре закінчується. Але якщо півтора сета розкачуватись, одного разу можна й не встигнути.
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