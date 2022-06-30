Уимблдон30 июня 2022, 15:11 |
434
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Киченок и Остапенко стартовали на Уимблдоне с волевой победы
Четвертые сеяные сыграли непростой поединок первого круга
30 июня 2022, 15:11 |
434
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Украинская теннисистка Людмила Киченок стартовала с победы в парном разряде Уимблдона.
В первом круге в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии украинка обыграла французско-немецкий тандем Осеан Доден / Татьяна Мария.
Уимблдон. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Осеан Доден / Татьяна Мария – 2:6, 7:5, 6:3
Далее по сетке у четвертых сеяных Арианне Хартоно и Деми Схурс из Нидерландов.
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Добре, що добре закінчується. Але якщо півтора сета розкачуватись, одного разу можна й не встигнути.
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