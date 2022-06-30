Италия30 июня 2022, 11:48 | Обновлено 30 июня 2022, 12:09
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ВИДЕО. Лукаку в Интере, Фонсека в Лилле, ставим на Плишкову
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
30 июня 2022, 11:48 | Обновлено 30 июня 2022, 12:09
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1. Костюк проиграла первой ракетке Китая
2. Цуренко в трех сетах одолела Калинину на Уимблдоне
3. Паулу Фонсека назначен главным тренером Лилля
4. Челси отправил Ромелу Лукаку в Интер.
5. Прогноз на матч Бултер – Плишкова
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