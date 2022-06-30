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  4. ВИДЕО. Лукаку в Интере, Фонсека в Лилле, ставим на Плишкову
Италия
30 июня 2022, 11:48 | Обновлено 30 июня 2022, 12:09
147
0

ВИДЕО. Лукаку в Интере, Фонсека в Лилле, ставим на Плишкову

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

30 июня 2022, 11:48 | Обновлено 30 июня 2022, 12:09
147
0
ВИДЕО. Лукаку в Интере, Фонсека в Лилле, ставим на Плишкову
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Костюк проиграла первой ракетке Китая
2. Цуренко в трех сетах одолела Калинину на Уимблдоне
3. Паулу Фонсека назначен главным тренером Лилля
4. Челси отправил Ромелу Лукаку в Интер.
5. Прогноз на матч Бултер – Плишкова

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

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Источник Sport.ua
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