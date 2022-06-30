Стало известно, где Шахтер будет готовиться к новому сезону

Донецкий «Шахтер» как минимум один из этапов своей подготовки к новому футбольному сезону проведет в Нидерландах.

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С 14 по 30 июля у «горняков» запланирован сбор в Влардингене и Схидаме – городах на юго-западе Нидерландов, население которых составляет 70 и 80 тысяч человек, соответственно.

Тренировки «Шахтер» планирует проводить на стадионе местного клуба SV CWO.

Организаторы сборов с нидерландской стороны рассчитывают, что приезд команды, выступающей в Лиге чемпионов, повысит интерес к футболу в регионе, а также привлечет украинских беженцев в Европе, которые прибудут посмотреть за подготовкой донецкой команды.