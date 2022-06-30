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Украина. Премьер лига
30 июня 2022, 11:21 | Обновлено 30 июня 2022, 11:51
661
0

Стало известно, где Шахтер будет готовиться к новому сезону

Выбор «горняков» пал на Нидерланды

30 июня 2022, 11:21 | Обновлено 30 июня 2022, 11:51
661
0
Стало известно, где Шахтер будет готовиться к новому сезону
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий «Шахтер» как минимум один из этапов своей подготовки к новому футбольному сезону проведет в Нидерландах.

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С 14 по 30 июля у «горняков» запланирован сбор в Влардингене и Схидаме – городах на юго-западе Нидерландов, население которых составляет 70 и 80 тысяч человек, соответственно.

Тренировки «Шахтер» планирует проводить на стадионе местного клуба SV CWO.

Организаторы сборов с нидерландской стороны рассчитывают, что приезд команды, выступающей в Лиге чемпионов, повысит интерес к футболу в регионе, а также привлечет украинских беженцев в Европе, которые прибудут посмотреть за подготовкой донецкой команды.

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Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы подготовительный сбор Нидерланды
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Источник SV CWO
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