Стало известно, где Шахтер будет готовиться к новому сезону
Выбор «горняков» пал на Нидерланды
Донецкий «Шахтер» как минимум один из этапов своей подготовки к новому футбольному сезону проведет в Нидерландах.
С 14 по 30 июля у «горняков» запланирован сбор в Влардингене и Схидаме – городах на юго-западе Нидерландов, население которых составляет 70 и 80 тысяч человек, соответственно.
Тренировки «Шахтер» планирует проводить на стадионе местного клуба SV CWO.
Организаторы сборов с нидерландской стороны рассчитывают, что приезд команды, выступающей в Лиге чемпионов, повысит интерес к футболу в регионе, а также привлечет украинских беженцев в Европе, которые прибудут посмотреть за подготовкой донецкой команды.
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