Леся ЦУРЕНКО: «россию нужно остановить любым возможным способом»

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала отстранение российских и белорусских игроков от участия в Уимблдоне.

– Смотрите, вот моя ситуация. Моя семья жила в Грузии. В канун Нового года с 1992 на 1993 мы сбежали из Грузии, потому что там была война. Эту войну создала россия. Так что это второй раз, когда на моей семье сказываются действия российских властей. Это было 28 лет назад. Мне 33. Когда мы уехали, мне было 4 года.

Это нужно остановить. 28 лет для меня лично, как моя семья пострадала. Это нужно как-то остановить. Это мое мнение.

Я думаю так, если есть что-то, что каждый человек в этом мире может сделать, будет хорошо, если он это сделает. Если кто-то думает, что пожертвовать 10 долларов ничего не значит, это не правда. Это значит много. В главном городе моей области, в Николаеве, нет воды уже несколько месяцев. Поэтому если вы думаете, что 10 долларов – это ничего, но на самом деле это 10 бутылок воды для этих людей.

Есть причины, почему санкции вводятся. Спортсменов отстраняют тоже, потому что есть причина. россию нужно остановить. Это мое мнение. Мне очень жаль такие страны, как Украина, Грузия, я не говорю, что мне не жалко остальных из-за других конфликтов. Я думаю, что россия творит уже чересчур много. Это слишком. Их нужно остановить любым возможным способом.

– Вы согласны с отстранением российских игроков?

– Да, согласна. Это только шаг. Это хороший шаг, который показывает, что мы все должны делать. И я украинка. В моей голове не может быть других вариантов. Опять же, я была бы первой, кто бы сказал, что их не нужно отстранять. Но как я рассказывала уже, да, я здесь ошиблась, я слышала только мнение от одного игрока из Беларуси и еще одного игрока из россии, лично мне было сказано, что этот человек против войны. От других я не услышала ничего. И для меня молчание – знак… Ничего хорошего… Я то думала, у меня много друзей в Туре, особенно русских и белорусов.