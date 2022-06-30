Илья ШЕВЦОВ: «Шахтер всегда есть, был и будет фаворитом»

22-летний украинский нападающий Илья Шевцов, выступающий за американский «Шарлотт Индепенденс», поделился мнением о том, кто выиграет следующий чемпионат украинской Премьер-лиги.

«Я считаю, что «Шахтер» всегда есть, был и будет фаворитом. Всегда. То что отъезд легионеров повлияет? Ну возможно. Но с другой стороны откроются возможности и для ребят, которые при легионерах не имели шансов проявить себя.

«Шахтер» был, есть и будет фаворитом, но сейчас в фаворитах будут и «Александрия», и «Колос». Сейчас такой чемпионат будет. Все будут биться, все будут сражаться. Тем более в такое нелегкое время…

Я не могу сказать, что «Динамо» – безоговорочный фаворит. Для меня «Шахтер» всегда фаворит, это клуб, который всегда борется за первое место», - сказал Шевцов.