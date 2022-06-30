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  4. Илья ШЕВЦОВ: «Шахтер всегда есть, был и будет фаворитом»
Украина. Первая лига
30 июня 2022, 07:38 | Обновлено 30 июня 2022, 07:40
306
2

Илья ШЕВЦОВ: «Шахтер всегда есть, был и будет фаворитом»

Форвард «Шарлотт Индепенденс» поделился мнением о том, кто выиграет следующий чемпионат Украины

30 июня 2022, 07:38 | Обновлено 30 июня 2022, 07:40
306
2
Илья ШЕВЦОВ: «Шахтер всегда есть, был и будет фаворитом»
ФК Шарлотт Индепенденс. Илья Шевцов

22-летний украинский нападающий Илья Шевцов, выступающий за американский «Шарлотт Индепенденс», поделился мнением о том, кто выиграет следующий чемпионат украинской Премьер-лиги.

«Я считаю, что «Шахтер» всегда есть, был и будет фаворитом. Всегда. То что отъезд легионеров повлияет? Ну возможно. Но с другой стороны откроются возможности и для ребят, которые при легионерах не имели шансов проявить себя.

«Шахтер» был, есть и будет фаворитом, но сейчас в фаворитах будут и «Александрия», и «Колос». Сейчас такой чемпионат будет. Все будут биться, все будут сражаться. Тем более в такое нелегкое время…

Я не могу сказать, что «Динамо» – безоговорочный фаворит. Для меня «Шахтер» всегда фаворит, это клуб, который всегда борется за первое место», - сказал Шевцов.

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Источник: Днепр-1 рассматривает только вариант с иностранным тренером
Илья Шевцов Шарлотт Индепенденс Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Источник Эпоха Футбола
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AndiM
Хто це?)))  
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cerik66
Лизнув по самі гланди.
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