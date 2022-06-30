ЗАВАЦКАЯ – россиянам: «Откройте свои глаза, дети умирают»

Украинская теннисистка Катарина Завацкая обратилась к россиянам, который продолжают отрицать все те ужасы, который творит их армия в Украине.

«Каждый россиянин, который поддерживает действия своей страны или же не видит то, что происходит на самом деле и смотрит новости, которые пропагандирует россии и, мало того, верит в них... Пожалуйста, откройте свои глаза, посмотрите всемирные новости... Мир вам не будет врать! Есть другие страны кроме россии в этом мире, которые говорят, что происходит в реальности!

Пожалуйста, помогайте, чем можете, чтобы остановить это, дети умирают», – написала Завацкая в инстаграме.