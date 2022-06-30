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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес заключил новый контракт с 23-летним защитником
Украина. Премьер лига
30 июня 2022, 04:07 | Обновлено 30 июня 2022, 07:07
235
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес заключил новый контракт с 23-летним защитником

Александр Савошко продолжит карьеру в ровенском клубе

30 июня 2022, 04:07 | Обновлено 30 июня 2022, 07:07
235
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес заключил новый контракт с 23-летним защитником
НК Верес. Александр Савошко

Защитник Александр Савошко продолжит карьеру в составе «Вереса». Двадцатитрехлетний футболист заключил с «красно-черными» новый контракт. Срок действия трудового договора рассчитан на год.

Предыдущий сезон Савошко провел в «Ужгороде» на правах аренды. За команду из Закарпатья он сыграл 19 матчей.

За «Верес» Александр провел 3 игры в чемпионате Первой лиги 2020/2021.

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Источник ФК Верес
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