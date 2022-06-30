Джокович выиграл 23-й матч подряд на Уимблдоне

Сербский теннисист Новак Джокович легко пробился в третий круг Уимблдона.



В поединке второго раунда лидер повеса обыграл Танаси Коккинакиса из Австралии.

Уимблдон. Второй круг

Новак Джокович (Сербия) – Танаси Коккинакис (Австралия) – 6:1, 6:4, 6:2

Для Джоковича это уже 23-я победа подряд на травяном мейджоре, это пятый результат в истории. Более продолжительные винстрики были у Пита Сампраса (25 и 31), Роджера Федерера (40) и Бьорна Борга (41).