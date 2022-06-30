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  4. Джокович выиграл 23-й матч подряд на Уимблдоне
Уимблдон
30 июня 2022, 02:05 |
44
0

Джокович выиграл 23-й матч подряд на Уимблдоне

Победная серия серба пятая в истории

30 июня 2022, 02:05 |
44
0
Джокович выиграл 23-й матч подряд на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович легко пробился в  третий круг Уимблдона.
 
В поединке второго раунда лидер повеса обыграл Танаси Коккинакиса из Австралии.

Уимблдон. Второй круг
Новак Джокович (Сербия) – Танаси Коккинакис (Австралия) – 6:1, 6:4, 6:2

Для Джоковича это уже 23-я победа подряд на травяном мейджоре, это пятый результат в истории. Более продолжительные винстрики были у Пита Сампраса (25 и 31), Роджера Федерера (40) и Бьорна Борга (41).

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Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 30 июня
Новак Джокович Танаси Коккинакис Уимблдон-2022
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Источник Sport.ua
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