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  4. Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Считаю, что украинские фаны должны принять Ракицкого»
Украина. Премьер лига
29 июня 2022, 23:05 |
346
1

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Считаю, что украинские фаны должны принять Ракицкого»

Игрок на связи с Ракицким

29 июня 2022, 23:05 |
346
1
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Считаю, что украинские фаны должны принять Ракицкого»
shakhtar.com

Форвард Евгений Селезнев уверен, что защитник Ярослав Ракицкий не планирует завершать карьеру, однако не знает, где игрок намерен продолжать карьеру.

Ракицкий после ухода из «Зенита» тренировался с «Шахтером» и «Металлистом», но контракт не подписал.

– Он рассматривает предложение вернуться в УПЛ?

– Это у Рака спросите, а не у меня. Ничего не буду говорить, я не могу за него что-то говорить.

- А как он себя чувствует? Знаю, что он сейчас в Турции.

- Есть такое выражение: «Очень хорошо, но играть не могу». Он хорошо чувствует себя, обдумывает все возможные варианты, что делать дальше.

– Заканчивать карьеру не планирует?

– Куда заканчивать? Он еще на ходу.

- Приняли ли болельщики Ракицкого?

– Я знаю его всю историю. Ему нужно отдать респект. Он продемонстрировал, кто является настоящим украинцем. Я считаю, что его должны принять болельщики, – сказал Селезнев.

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Источник Футбол 1/2/3
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Комментарии 1
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BekXan
В ср"ку йди зі своїми побажаннями.Ми всі бачили і чули його слова і вчинки після 2014 року.Людина або любить свою країну або вона гівно ось і все все інше брехня.І по факту ти такеж лайно як і він
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