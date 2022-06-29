Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Считаю, что украинские фаны должны принять Ракицкого»
Игрок на связи с Ракицким
Форвард Евгений Селезнев уверен, что защитник Ярослав Ракицкий не планирует завершать карьеру, однако не знает, где игрок намерен продолжать карьеру.
Ракицкий после ухода из «Зенита» тренировался с «Шахтером» и «Металлистом», но контракт не подписал.
– Он рассматривает предложение вернуться в УПЛ?
– Это у Рака спросите, а не у меня. Ничего не буду говорить, я не могу за него что-то говорить.
- А как он себя чувствует? Знаю, что он сейчас в Турции.
- Есть такое выражение: «Очень хорошо, но играть не могу». Он хорошо чувствует себя, обдумывает все возможные варианты, что делать дальше.
– Заканчивать карьеру не планирует?
– Куда заканчивать? Он еще на ходу.
- Приняли ли болельщики Ракицкого?
– Я знаю его всю историю. Ему нужно отдать респект. Он продемонстрировал, кто является настоящим украинцем. Я считаю, что его должны принять болельщики, – сказал Селезнев.
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