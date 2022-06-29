Источник: Мудрик остается в планах Шахтера на новый сезон

По информации журналиста Виктора Вацко, «Шахтер» на данном этапе не планирует продажу полузащитника Михаила Мудрика.

В клубе решили, что Мудрик нужен команде в матчах Лиги чемпионов, но руководство не говорит окончательное нет «Байеру», который предложил 21 миллион евро.

Не исключено, что до конца лета ситуация изменится, а клуб решит продать Михаила. Сам футболист говорил, что настроен на переход в чемпионат Германии.