Украина. Премьер лига29 июня 2022, 21:45 |
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Источник: Мудрик остается в планах Шахтера на новый сезон
В клубе пока решили повременить с окончательным решением
29 июня 2022, 21:45 |
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По информации журналиста Виктора Вацко, «Шахтер» на данном этапе не планирует продажу полузащитника Михаила Мудрика.
В клубе решили, что Мудрик нужен команде в матчах Лиги чемпионов, но руководство не говорит окончательное нет «Байеру», который предложил 21 миллион евро.
Не исключено, что до конца лета ситуация изменится, а клуб решит продать Михаила. Сам футболист говорил, что настроен на переход в чемпионат Германии.
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