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  4. Источник: Мудрик остается в планах Шахтера на новый сезон
Украина. Премьер лига
29 июня 2022, 21:45 |
276
0

Источник: Мудрик остается в планах Шахтера на новый сезон

В клубе пока решили повременить с окончательным решением

29 июня 2022, 21:45 |
276
0
Источник: Мудрик остается в планах Шахтера на новый сезон
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации журналиста Виктора Вацко, «Шахтер» на данном этапе не планирует продажу полузащитника Михаила Мудрика.

В клубе решили, что Мудрик нужен команде в матчах Лиги чемпионов, но руководство не говорит окончательное нет «Байеру», который предложил 21 миллион евро.

Не исключено, что до конца лета ситуация изменится, а клуб решит продать Михаила. Сам футболист говорил, что настроен на переход в чемпионат Германии.

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Источник Вацко Live
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