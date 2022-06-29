Леся ЦУРЕНКО: «Большой корт Уимблдона, играли две украинки. Прекрасно»

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала победу над Ангелиной Калининой во втором круге Уимблдона.

«Я думаю, это был очень трудный матч. Не самый лучший с моей стороны, но Ангелина играла очень хорошо с самого начала. Поэтому я была в затруднительном положении. Так что я боролась. Я оставалась в игре, я показывала ей, что не сдаюсь. Думаю, это было главное. Я просто боролась за каждое очко».

«Сегодня я играла с сине-желтой лентой? Да, я спросила организаторов, мне ответили, что можно. За последнюю неделю в Украине произошли ужасные вещи, в Кременчуге была террористическая атака, многие мирные жители погибли. Мне очень больно видеть, что российская пропаганда говорит, что торговый центр не работал. Это ложь, потому что мой тренер по фитнесу из этого города. Его теща там работает, ей повезло, что в тот день у нее был выходной. Мой тренер и его отец были неподалеку, его отца сбило на землю ударной волной, а ему, как я поняла, досталось по голове».

«Ужасные вещи происходят в Украине. Я чувствую себя ужасно. И очень виноватой, потому что кажется, будто я ничего не могу сделать. Но я продолжаю играть, как я говорила, я жертвую как минимум 10% из призовых».

«Чувствовала поддержку зрителей? Естественно, это был большой корт. Две украинки играли, много зрителей. Прекрасная поддержка, однозначно. Сегодня, когда мы ехали из гостиницы в клуб, наш водитель рассказала, что она поселила дома двух украинцев. Это невероятно, как сильно люди помогают, что делают для украинцев. Я была на польской границе, я видела, сколько там было людей, они были в растерянности. Сотни, тысячи человек. Они все складывали свою жизнь в два чемодана. С детьми, с дедушками и бабушками, у кого-то близкие с инвалидностью. И они все растеряны. Так что любая поддержка, которую вы оказываете украинцам, она будет прекрасна», - сказала Цуренко.