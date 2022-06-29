Металлист может подписать экс-полузащитника Днепра

Харьковский «Металлист» может подписать полузащитника Руслана Бабенко.

В прошлом сезоне Бабенко играл за «Полесье». В составе житомирской команды он провел 10 матчей, не отметившись результативными действиями.



Ранее 29-летний полузащитник выступал за «Днепр», «Волынь», каменскую «Сталь», «Зарю», «Черноморец», «Олимпик», а также норвежский «Буде-Глимт» и польский «Ракув».

Бабенко – бывший футболист молодежной сборной Украины, в составе которой забил два мяча в 24 матчах.

По итогам прошлого сезона «Металлист» вышел в украинскую Премьер-лигу. Старт нового сезона в элитном дивизионе ориентировочно назначен на 20 августа.