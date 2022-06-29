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  4. Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Русские – высокомерны, а мы простые»
Украина. Премьер лига
29 июня 2022, 18:54 | Обновлено 29 июня 2022, 20:48
735
3

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Русские – высокомерны, а мы простые»

Форвард «Миная» рассказал, чем отличаются украинцы от россиян

29 июня 2022, 18:54 | Обновлено 29 июня 2022, 20:48
735
3
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Русские – высокомерны, а мы простые»
ФК Минай. Евгений Селезнев

Нападающий «Миная» и экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев рассказал о разнице между украинцами и россиянами.

– Мы можем быть похожими только через одну вещь, что мы общаемся на русском языке, и то она будет разная. А так, мы разные люди.

– Что тебе приходит первое на мысль, в чем мы разные?
– Они высокомерны, а мы простые. В первую очередь они думают только о себе, а мы, о всей стране.

– За что ты можешь упрекать себя в прошлом, каким ты был, что-то недооценивал?
– Я никогда не буду сожалеть, что я сделал или думал. Я вижу, какой сейчас и мне этого достаточно. То, что было, оно уже произошло, почему мне сожалеть? Я в любом случае уже ничего не изменю. Я никогда не оглядываюсь назад, в этом нет смысла, - рассказал Селезнев.

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Источник Футбол 1/2/3
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mike s
рускіє - низькогівняні, а хто думає інше - латентний кцап.
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+1
mastorent
с достоинством можем быть мы, поляки, британцы и другие приличные люди. а кацапня то собаки сутулые, не смешите меня теми "высакамерными" чмонями
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0
Remark
Особенно ты - это эталон простоты.
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-2
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