Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Русские – высокомерны, а мы простые»

Нападающий «Миная» и экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев рассказал о разнице между украинцами и россиянами.

– Мы можем быть похожими только через одну вещь, что мы общаемся на русском языке, и то она будет разная. А так, мы разные люди.

– Что тебе приходит первое на мысль, в чем мы разные?

– Они высокомерны, а мы простые. В первую очередь они думают только о себе, а мы, о всей стране.

– За что ты можешь упрекать себя в прошлом, каким ты был, что-то недооценивал?

– Я никогда не буду сожалеть, что я сделал или думал. Я вижу, какой сейчас и мне этого достаточно. То, что было, оно уже произошло, почему мне сожалеть? Я в любом случае уже ничего не изменю. Я никогда не оглядываюсь назад, в этом нет смысла, - рассказал Селезнев.