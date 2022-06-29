Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Русские – высокомерны, а мы простые»
Форвард «Миная» рассказал, чем отличаются украинцы от россиян
Нападающий «Миная» и экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев рассказал о разнице между украинцами и россиянами.
– Мы можем быть похожими только через одну вещь, что мы общаемся на русском языке, и то она будет разная. А так, мы разные люди.
– Что тебе приходит первое на мысль, в чем мы разные?
– Они высокомерны, а мы простые. В первую очередь они думают только о себе, а мы, о всей стране.
– За что ты можешь упрекать себя в прошлом, каким ты был, что-то недооценивал?
– Я никогда не буду сожалеть, что я сделал или думал. Я вижу, какой сейчас и мне этого достаточно. То, что было, оно уже произошло, почему мне сожалеть? Я в любом случае уже ничего не изменю. Я никогда не оглядываюсь назад, в этом нет смысла, - рассказал Селезнев.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта завершила борьбу в одиночном разряде Уимблдона
У власти есть все имена людей, которые принимали решение о ракетном ударе