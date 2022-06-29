Кучеренко может вернуться в Ингулец
В прошлом сезоне украинский хавбек играл за «Волынь»
Полузащитник Александр Кучеренко может продолжить карьеру в составе «Ингульца».
Первую часть минувшего сезона 30-летний украинец провел в составе «Волыни», забив один гол в 13 матчах.
На счету Кучеренко – 96 матчей и пять голов за «Ингулец» в 2017-21 годах. Также в чемпионате Украины хавбек выступал за «Зирку».
Вчера стало известно, что петровский клуб просматривает полузащитников Максима Марусича и Владимира Одарюка.
На прошлой неделе главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко заявлял, что на контракте у клуба оставались только 12 футболистов.
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