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  4. Кучеренко может вернуться в Ингулец
Украина. Премьер лига
29 июня 2022, 17:59 | Обновлено 29 июня 2022, 18:20
278
0

Кучеренко может вернуться в Ингулец

В прошлом сезоне украинский хавбек играл за «Волынь»

29 июня 2022, 17:59 | Обновлено 29 июня 2022, 18:20
278
0
Кучеренко может вернуться в Ингулец
ФК Волынь. Александр Кучеренко

Полузащитник Александр Кучеренко может продолжить карьеру в составе «Ингульца».

Первую часть минувшего сезона 30-летний украинец провел в составе «Волыни», забив один гол в 13 матчах.

На счету Кучеренко – 96 матчей и пять голов за «Ингулец» в 2017-21 годах. Также в чемпионате Украины хавбек выступал за «Зирку».

Вчера стало известно, что петровский клуб просматривает полузащитников Максима Марусича и Владимира Одарюка.

На прошлой неделе главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко заявлял, что на контракте у клуба оставались только 12 футболистов.

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Ингулец Волынь Луцк Александр Кучеренко трансферы трансферы УПЛ
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Источник Sportarena
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