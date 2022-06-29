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  4. Усиление перед Динамо. Фенербахче подписал экс-игрока Боруссии Дортмунд
Турция
29 июня 2022, 15:22 |
845
0

Усиление перед Динамо. Фенербахче подписал экс-игрока Боруссии Дортмунд

Эмре Мор покинул «Карагюмрюк»

29 июня 2022, 15:22 |
845
0
Усиление перед Динамо. Фенербахче подписал экс-игрока Боруссии Дортмунд
Getty Images/Global Images Ukraine

Соперник «Динамо» по квалификации Лиги чемпионов, «Фенербахче», продолжает усиливаться. Клуб официально сообщил о подписании вингера «Карагюмрюка» Эмре Мора. Условия сделки не сообщаются.

В прошлом сезоне на счету Эмре Мора 6 голов и 4 ассиста в 29 матчах за «Карагюмрюк» во всех турнирах.

24-летний турецкий вингер известен по выступлениям за такие клубы как «Боруссия» Дортмунд, «Сельта», «Олимпиакос» и «Галатасарай».

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Источник ФК Фенербахче
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