Турция29 июня 2022, 15:22 |
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Усиление перед Динамо. Фенербахче подписал экс-игрока Боруссии Дортмунд
Эмре Мор покинул «Карагюмрюк»
29 июня 2022, 15:22 |
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Соперник «Динамо» по квалификации Лиги чемпионов, «Фенербахче», продолжает усиливаться. Клуб официально сообщил о подписании вингера «Карагюмрюка» Эмре Мора. Условия сделки не сообщаются.
В прошлом сезоне на счету Эмре Мора 6 голов и 4 ассиста в 29 матчах за «Карагюмрюк» во всех турнирах.
24-летний турецкий вингер известен по выступлениям за такие клубы как «Боруссия» Дортмунд, «Сельта», «Олимпиакос» и «Галатасарай».
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