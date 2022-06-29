Усиление перед Динамо. Фенербахче подписал экс-игрока Боруссии Дортмунд

Соперник «Динамо» по квалификации Лиги чемпионов, «Фенербахче», продолжает усиливаться. Клуб официально сообщил о подписании вингера «Карагюмрюка» Эмре Мора. Условия сделки не сообщаются.

В прошлом сезоне на счету Эмре Мора 6 голов и 4 ассиста в 29 матчах за «Карагюмрюк» во всех турнирах.

24-летний турецкий вингер известен по выступлениям за такие клубы как «Боруссия» Дортмунд, «Сельта», «Олимпиакос» и «Галатасарай».