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Украина
29 июня 2022, 14:20 | Обновлено 29 июня 2022, 14:42
234
0

Sport.ua помог вывезти украинских детей-футболистов в Италию

Сейчас юные футболисты тренируются с клубом «Аквила»

29 июня 2022, 14:20 | Обновлено 29 июня 2022, 14:42
234
0
Sport.ua помог вывезти украинских детей-футболистов в Италию
Sport.ua

В понедельник, 27 июня, в 5 часов утра на тренировочную базу клуба итальянской Серии D «Аквила» прибыл автобус из Украины. В нем было 18 юных футболистов из академии киевского «Динамо» разных возрастных категорий – от 8 до 16 лет.

Первые попытки вывезти детей из Украины предпринимались еще в первые дни полномасштабного военного вторжения россии: в конце февраля и начале марта. Сначала в качестве пункта назначения был выбран Кипр, однако позже этот вариант отпал из-за бюрократических нюансов. В итоге внимание переключили на Италию. Инициаторами вывоза детей в Аквилу были итальянец Пино Маски и его жена, бывший украинский дипломат Светлана Остапенко.

Финансовую поддержку при организации перевозки оказал Sport.ua, а также граждане Украины из разных стран Европы – Италии, Хорватии и Грузии. Отметим, что многие юные футболисты академии «Динамо» покинули Украину еще раньше, большинство за счет своих родителей. Группа детей, которая прибыла в Аквилу, не имела финансовой возможности выехать из Украины за свой счет.

Теперь 18 футболистов академии «Динамо» будут тренироваться на базе «Аквилы». Жилье и питание им обеспечивается из муниципального бюджета Аквилы. Что интересно, жить они будут рядом с другими детьми-спортсменами из Украины - велогонщиками молодежных сборных.

О прибытии беженцев из Украины в Аквилу писали местные СМИ:

Сегодня утром юные футболисты из Украины провели свою первую тренировку в Италии:

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Источник Sport.ua
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