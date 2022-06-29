ВИДЕО. Год назад Украина победила Швецию в 1/8 финала Евро-2020
Главное достижение сборной Украины на чемпионатах Европы
Ровно год назад, 29 июня 2021 года, сборная Украины в 1/8 финала Евро-2020 выиграла у Швеции со счетом 2:1.
Победу команде Андрея Шевченко принесли голы Александра Зинченко и Артема Довбика.
Официальный Twitter УЕФА напомнил об одном из лучших поединков в истории нашей команды.
📅 #вэтотдень ровно год назад в 1/8 финала ЕВРО-2020 сборная Украины выдала один из самых ярких матчей в своей истории 👇— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 29, 2022
🇸🇪🆚🇺🇦 1:2
⚽️ Зинченко 27 '
⚽️ Форсберг 43'
⚽️ Довбик 120+1' pic.twitter.com/UGtZefTn2a
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