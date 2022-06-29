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  4. ВИДЕО. Год назад Украина победила Швецию в 1/8 финала Евро-2020
Чемпионат Европы
29 июня 2022, 12:13 | Обновлено 29 июня 2022, 12:14
238
1

ВИДЕО. Год назад Украина победила Швецию в 1/8 финала Евро-2020

Главное достижение сборной Украины на чемпионатах Европы

29 июня 2022, 12:13 | Обновлено 29 июня 2022, 12:14
238
1
ВИДЕО. Год назад Украина победила Швецию в 1/8 финала Евро-2020
Getty Images/Global Images Ukraine

Ровно год назад, 29 июня 2021 года, сборная Украины в 1/8 финала Евро-2020 выиграла у Швеции со счетом 2:1.

Победу команде Андрея Шевченко принесли голы Александра Зинченко и Артема Довбика.

Официальный Twitter УЕФА напомнил об одном из лучших поединков в истории нашей команды.

 

 

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Источник Sport.ua
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