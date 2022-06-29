ВИДЕО. Год назад Украина победила Швецию в 1/8 финала Евро-2020

Ровно год назад, 29 июня 2021 года, сборная Украины в 1/8 финала Евро-2020 выиграла у Швеции со счетом 2:1.

Победу команде Андрея Шевченко принесли голы Александра Зинченко и Артема Довбика.

Официальный Twitter УЕФА напомнил об одном из лучших поединков в истории нашей команды.