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  4. КОБИН: «В эпизоде с автоголом Ярмоленко не обошлось без тактической ошибки»
Чемпионат мира
29 июня 2022, 11:54 | Обновлено 29 июня 2022, 12:21
1147
0

КОБИН: «В эпизоде с автоголом Ярмоленко не обошлось без тактической ошибки»

Экс-защитник сборной Украины – об июньских матчах сборной Украины

29 июня 2022, 11:54 | Обновлено 29 июня 2022, 12:21
1147
0
КОБИН: «В эпизоде с автоголом Ярмоленко не обошлось без тактической ошибки»
УАФ

Экс-защитник сборной Украины Василий Кобин поделился впечатлениями от выступления сборной Украины в июньских матчах.

— На мой взгляд, подопечные Александра Петракова в стыковых поединках с Шотландией и Уэльсом выглядели достойно. Считаю, что они находились в неплохой форме. Хорошо, что команде удалось провести продолжительный сбор в Словении. Впрочем, думаю, что психологические проблемы имели место, ведь футболисты сильно переживали, что с их родственниками, друзьями, находящимися в Украине. От этих мыслей невозможно было избавиться.

По большому счету, к украинцам есть претензии лишь по повторному поединку в Лиге наций — с Ирландией. Вот здесь уже все накопилось: и усталость, и некоторая апатия от непопадания в финальную часть мирового форума. Хорошо, что удалось избежать поражения и сохранить шансы на возвращение в элитную группу.

— В чем, на ваш взгляд, главная причина поражения сине-желтых в решающем матче за выход на чемпионат мира с Уэльсом?
— Еще раз убеждаешься, что в футболе важна каждая мелочь. Забей в дебюте Роман Яремчук и все могло пойти по другому сценарию. А в эпизоде с автоголом Андрея Ярмоленко не обошлось без досадного тактического промаха. Убежден, что на позиции Андрея должен был быть кто-то из стопперов, или опорный полузащитник, более умело играющий головой. Наконец, удивил и арбитр, не назначивший очевидный пенальти в ворота валлийцев после фола на том же Ярмоленко. Вот так и получилось, что хотя условия в Кардиффе диктовали украинцы, но победа досталась хозяевам, на которую они явно не наиграли…

— Как вы считаете, Александр Петраков продолжит работу со сборной Украины?
— Я думаю, что со своими обязанностями он справился неплохо. И хотя путевку в Катар завоевать не удалось, убежден, что в сентябре, когда сборная Украины сыграет в Лиге наций, он будет находиться у руля. А в случае успеха в поединках с Арменией и Шотландией Петраков сделает весомую заявку на продолжение контракта.

ГОЛ! 1:0. Ярмоленко, 34 мин (автогол)

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Источник zbirna.com
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