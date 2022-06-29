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  4. СТАХОВСКИЙ: «Не повезло, что две украинки будут играть друг против друга»
Уимблдон
29 июня 2022, 10:34 | Обновлено 29 июня 2022, 10:36
314
0

СТАХОВСКИЙ: «Не повезло, что две украинки будут играть друг против друга»

Экс-теннисист – о выступлении украинок на Уимблдоне

29 июня 2022, 10:34 | Обновлено 29 июня 2022, 10:36
314
0
СТАХОВСКИЙ: «Не повезло, что две украинки будут играть друг против друга»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на выступления украинок на Уимблдоне.

«Леся Цуренко показала очень классный теннис, нельзя говорить, что ей повезло с соперницей (Джоди Анна Беррейдж – прим.) – на траве все британки умеют играть.

Интересный матч вышел у Калининой. Конечно, немного нервозности, я бы сказал, но все же она в этом сезоне показала, что она – игрок очень высокого класса, она этого заслуживает.

Не повезло нам, что во втором круге две украинки будут играть друг против друга, но все же с определенной долей оптимизма можем говорить, что в третьем круге 100% будет украинка», – сказал Стаховский.

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Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 29 июня
Впервые за 14 лет сразу три украинки пробились во второй круг Уимблдона
Сергей Стаховский Леся Цуренко Ангелина Калинина
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Источник Укринформ
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