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Уимблдон
29 июня 2022, 09:15 | Обновлено 29 июня 2022, 09:17
198
0

Тренер команды Первой лиги: «Все будет хорошо, разобьем орков»

Игорь Жабченко признался, что родители боятся отпускать молодых игроков

29 июня 2022, 09:15 | Обновлено 29 июня 2022, 09:17
198
0
Тренер команды Первой лиги: «Все будет хорошо, разобьем орков»
ФК Горняк-Спорт. Игорь Жабченко

Главный тренер ФК «Горняк-Спорт» Игорь Жабченко высказался о формате соревнований во время войны, а также спрогнозировал перспективы команды.

«Сирены звучат везде. Мы не знаем, куда прилетит ракета. Эти бесшабашные орки стреляют... Им до одного места, куда стрелять: по стадионам, по домам – они не разбираются. 

Общался с молодыми ребятами, с их родителями, чтобы они приехали сюда, но родители боятся и не отпускают пацанов.

Все будет хорошо. Разобьем орков. Я надеюсь, что у нас будет скачок. Хочется верить, что появится много перспективных ребят, как Забарный, например. Все будет хорошо. Самое главное – выиграть в войне», – подытожил Жабченко.

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чемпионат Украины по футболу Игорь Жабченко Горняк-Спорт Первая лига Украины
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Источник Футбол 1/2/3
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