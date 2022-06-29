Надаль догнал Навратилову по количеству выигранных матчей на Шлемах
Больше в истории выигрывались лишь трое
Испанский теннисист Рафаэль Надаль провел первый матч на траве с 2019 года, выиграв в первом круге Уимблдона у аргентинца Франсиско Черундоло.
Для Рафы это 306-я победа на турнирах Grand Slam, по этому показателю он сравнялся с Мартиной Навратиловой.
Больше побед на Шлемах лишь у Роджера Федерера (369), Серены Уильямс (365) и Новака Джоковича (328).
Уимблдон. Первый круг
Рафаэль Надаль (Испания) – Франсиско Черундоло (Аргентина) – 6:4, 6:3, 3:6, 6:4
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