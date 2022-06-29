Надаль догнал Навратилову по количеству выигранных матчей на Шлемах

Испанский теннисист Рафаэль Надаль провел первый матч на траве с 2019 года, выиграв в первом круге Уимблдона у аргентинца Франсиско Черундоло.

Для Рафы это 306-я победа на турнирах Grand Slam, по этому показателю он сравнялся с Мартиной Навратиловой.

Больше побед на Шлемах лишь у Роджера Федерера (369), Серены Уильямс (365) и Новака Джоковича (328).

Уимблдон. Первый круг

Рафаэль Надаль (Испания) – Франсиско Черундоло (Аргентина) – 6:4, 6:3, 3:6, 6:4