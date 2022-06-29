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  4. Надаль догнал Навратилову по количеству выигранных матчей на Шлемах
Уимблдон
29 июня 2022, 08:47 |
508
0

Надаль догнал Навратилову по количеству выигранных матчей на Шлемах

Больше в истории выигрывались лишь трое

29 июня 2022, 08:47 |
508
0
Надаль догнал Навратилову по количеству выигранных матчей на Шлемах
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль провел первый матч на траве с 2019 года, выиграв в первом круге Уимблдона у аргентинца Франсиско Черундоло.

Для Рафы это 306-я победа на турнирах Grand Slam, по этому показателю он сравнялся с Мартиной Навратиловой.

Больше побед на Шлемах лишь у Роджера Федерера (369), Серены Уильямс (365) и Новака Джоковича (328).

Уимблдон. Первый круг
Рафаэль Надаль (Испания) – Франсиско Черундоло (Аргентина) – 6:4, 6:3, 3:6, 6:4 

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Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 29 июня
Рафаэль Надаль Франсиско Черундоло Уимблдон-2022
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Источник Sport.ua
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