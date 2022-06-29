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  4. Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Сложно сказать, кого поддерживают теннисисты»
Уимблдон
29 июня 2022, 08:10 |
209
0

Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Сложно сказать, кого поддерживают теннисисты»

Украинская спортсменка – о непростой ситуации в теннисном сообществе

29 июня 2022, 08:10 |
209
0
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Сложно сказать, кого поддерживают теннисисты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась мнением о запрете российским и белорусским игрокам выступать на Уимблдоне и ответном решении Туров убрать очки.

«Я думаю, что Уимблдон принял правильное решение. Это справедливо. Убирать очки у всех теннисистов – это несправедливо. И, если честно, я не понимаю, почему всех игроков это устраивает. Несколько игроков сказали что-то, что это неправильно. Не знаю, почему многие и слова не скажут, почему они не говорят, что это несправедливо даже лично по отношению к ним самим.

Сравнивая с тем, что происходит в Украине, больше игроков говорят по поводу отстранения россиян и белорусов, а не об Украине. Так что очень сложно сказать, кого эти игроки поддерживают, они поддерживают спортсменов из россии и беларуси, или они поддерживают Украину. Я не знаю. Я думаю, если в других видах спорта их отстранили от соревнований, я думаю, что в теннис должно быть то же самое», – сказала Ястремская.
 

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Источник Большой теннис Украины
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