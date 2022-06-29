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  4. Источник: Сидорчук не перейдет в Аль-Айн к Реброву
Украина. Премьер лига
29 июня 2022, 05:55 | Обновлено 29 июня 2022, 06:11
391
1

Источник: Сидорчук не перейдет в Аль-Айн к Реброву

Киевское «Динамо» планирует продлить контракт с капитаном команды

29 июня 2022, 05:55 | Обновлено 29 июня 2022, 06:11
391
1
Источник: Сидорчук не перейдет в Аль-Айн к Реброву
ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Хавбек «Динамо» Сергей Сидорчук не перейдет в клуб «Аль-Айн» из ОАЭ, который тренирует Сергей Ребров, информирует программа ТаТоТаке.

Журналист Михаил Спиваковский рассказал: «У капитана «Динамо» был разговор с президентом. Контракт длится еще один год. «Аль-Айн» хотел взять Сидорчука в аренду, сначала на полгода. Но какая аренда, если у человека остался год контракта?

Насколько мне известно, «Динамо» хочет продлить с ним контракт. Он не только капитан команды, но и основной опорный полузащитник».

Сергей Сидорчук в прошедшем сезоне забил 2 гола в 15 матчах УПЛ. Его трансферная стоимость равна 5 млн евро, по оценке Тransfermarkt.

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Сергей Сидорчук Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Аль-Айн Сергей Ребров аренда игрока
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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 1
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ВИКТОР АНДРУЩИК
Гарний гравець і людина хороша,жаль що в Аль Айн не візьмуть,так в Динамо дира і залишиться,що поробиш діточок багато,а хлопець покірний,к(о)питан бля.
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