Источник: Сидорчук не перейдет в Аль-Айн к Реброву

Хавбек «Динамо» Сергей Сидорчук не перейдет в клуб «Аль-Айн» из ОАЭ, который тренирует Сергей Ребров, информирует программа ТаТоТаке.

Журналист Михаил Спиваковский рассказал: «У капитана «Динамо» был разговор с президентом. Контракт длится еще один год. «Аль-Айн» хотел взять Сидорчука в аренду, сначала на полгода. Но какая аренда, если у человека остался год контракта?

Насколько мне известно, «Динамо» хочет продлить с ним контракт. Он не только капитан команды, но и основной опорный полузащитник».

Сергей Сидорчук в прошедшем сезоне забил 2 гола в 15 матчах УПЛ. Его трансферная стоимость равна 5 млн евро, по оценке Тransfermarkt.