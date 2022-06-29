Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Украина – Венгрия. Победа сине-желтых. Лучшие фотомгновения
Чемпионат мира
29 июня 2022, 05:21 | Обновлено 29 июня 2022, 05:26
281
1

ФОТО. Украина – Венгрия. Победа сине-желтых. Лучшие фотомгновения

Украинская женская сборная хлопнула дверями в квалификации ЧМ-2022

29 июня 2022, 05:21 | Обновлено 29 июня 2022, 05:26
281
1
ФОТО. Украина – Венгрия. Победа сине-желтых. Лучшие фотомгновения
Getty Images/Global Images Ukraine

28 июня состоялся поединок группы B квалификации женского ЧМ-2023 по футболу, в котором сборная Украины обыграла команду Венгрии (2:0), взяв реванш за гостевое поражение (2:4). Матч проходил в Жешуве (Польша) на стадионе Сталь.

Украинки забили по одному голу в каждом из таймов. Открыла счет Дарья Кравец (27 мин), а финальную точку поставила Ольга Овдийчук (90 мин).

Для сборной Украины матч не имел турнирного значения, поскольку шансов попасть на ЧМ-2023 у украинок уже нет.

 

Футбол (женщины). Квалификация ЧМ-2023

Жешув (Польша), 28 июня

Украина – Венгрия – 2:0

Голы: Кравец, 27, Овдийчук, 90.

ФОТО. Украина – Венгрия. Победа сине-желтых. Лучшие фотомгновения

zhenshchiny-ukraina-vengriya-28062022
zhenshchiny-ukraina-vengriya-28062022-foto-1
zhenshchiny-ukraina-vengriya-28062022-foto-2
zhenshchiny-ukraina-vengriya-28062022-foto-3
zhenshchiny-ukraina-vengriya-28062022-foto-4
По теме:
Украина – Венгрия – 2:0. Реванш за поражение. Видео голов и обзор
Победа без турнирного значения. Женская сборная Украины переиграла Венгрию
Украина – Венгрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
женская сборная Украины по футболу чемпионат мира по футболу среди женщин Украина - Венгрия женская сборная Венгрии по футболу фотогалерея
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первая потеря. Ястремская проиграла в стартовом матче на Уимблдоне
Теннис | 28 июня 2022, 18:09 16
Первая потеря. Ястремская проиграла в стартовом матче на Уимблдоне
Первая потеря. Ястремская проиграла в стартовом матче на Уимблдоне

Даяна стала единственной из украинок, кто не смог выиграть в первом круге основы

Массовый исход. Черноморец объявил об уходе 8 игроков и еще 4 арендованных
Футбол | 28 июня 2022, 22:10 1
Массовый исход. Черноморец объявил об уходе 8 игроков и еще 4 арендованных
Массовый исход. Черноморец объявил об уходе 8 игроков и еще 4 арендованных

Зимние новички покидают команду

ПАЛКИН: «Мы думали, что достигли дна. Но теперь опустились еще глубже»
Футбол | 28.06.2022, 22:20
ПАЛКИН: «Мы думали, что достигли дна. Но теперь опустились еще глубже»
ПАЛКИН: «Мы думали, что достигли дна. Но теперь опустились еще глубже»
Источник: Шахтер на днях вернет в свой состав опытного полузащитника
Футбол | 29.06.2022, 01:40
Источник: Шахтер на днях вернет в свой состав опытного полузащитника
Источник: Шахтер на днях вернет в свой состав опытного полузащитника
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Футбол | 28.06.2022, 11:50
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
tima fialko
Молодці,дівчата!
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Андрей ВОРОНИН: «Твари, у вас хоть что-то святое есть?»
Андрей ВОРОНИН: «Твари, у вас хоть что-то святое есть?»
28.06.2022, 08:18 1
Футбол
Джокович против Надаля, возвращение Серены и надежды на украинок
Джокович против Надаля, возвращение Серены и надежды на украинок
27.06.2022, 07:55 1
Теннис
Уимблдон. Костюк обыграла Суон, сделав себе подарок на 20-летие
Уимблдон. Костюк обыграла Суон, сделав себе подарок на 20-летие
28.06.2022, 15:23 9
Теннис
Руслан МАЛИНОВСКИЙ – поляку Хуркачу: «Спасибо тебе»
Руслан МАЛИНОВСКИЙ – поляку Хуркачу: «Спасибо тебе»
27.06.2022, 12:38 1
Футбол
Калинина выиграла дебютный матч на Уимблдоне и сразится с Цуренко
Калинина выиграла дебютный матч на Уимблдоне и сразится с Цуренко
27.06.2022, 16:29 8
Теннис
Подарок от УЕФА. В таблице коэффициентов россии добавлено 4.333 балла
Подарок от УЕФА. В таблице коэффициентов россии добавлено 4.333 балла
27.06.2022, 00:05 25
Футбол
Столп обороны, или Нужно ли Суркису продавать Илью Забарного
Столп обороны, или Нужно ли Суркису продавать Илью Забарного
27.06.2022, 15:08 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем