ФОТО. Украина – Венгрия. Победа сине-желтых. Лучшие фотомгновения
Украинская женская сборная хлопнула дверями в квалификации ЧМ-2022
28 июня состоялся поединок группы B квалификации женского ЧМ-2023 по футболу, в котором сборная Украины обыграла команду Венгрии (2:0), взяв реванш за гостевое поражение (2:4). Матч проходил в Жешуве (Польша) на стадионе Сталь.
Украинки забили по одному голу в каждом из таймов. Открыла счет Дарья Кравец (27 мин), а финальную точку поставила Ольга Овдийчук (90 мин).
Для сборной Украины матч не имел турнирного значения, поскольку шансов попасть на ЧМ-2023 у украинок уже нет.
Футбол (женщины). Квалификация ЧМ-2023
Жешув (Польша), 28 июня
Украина – Венгрия – 2:0
Голы: Кравец, 27, Овдийчук, 90.
ФОТО. Украина – Венгрия. Победа сине-желтых. Лучшие фотомгновения
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