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  4. Барселона собирается сделать Баварии новое предложение по Левандовски
Испания
29 июня 2022, 03:55 | Обновлено 29 июня 2022, 04:22
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0

Барселона собирается сделать Баварии новое предложение по Левандовски

Каталонский клуб предложит за поляка 40 млн евро + бонусами еще 10 млн евро

29 июня 2022, 03:55 | Обновлено 29 июня 2022, 04:22
102
0
Барселона собирается сделать Баварии новое предложение по Левандовски
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанская «Барселона» собирается сделать «Баварии» новое предложение по переходу польского нападающего Роберта Левандовски.

Ожидается, что каталонский клуб предложит за поляка 40 млн евро + бонусами еще 10 млн евро. Пока неизвестно, как отреагируют на это предложение в Мюнхене.

Как известно, немецкая «Бавария» хотела получить за трансфер форварда 60 млн евро.

Сам Роберт Левандовски уже согласовал трехлетний контракт с каталонским клубом. В минувшем сезоне он забил 35 голов в 34 матчах Бундеслиги и выиграл Золотую бутсу.

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Барселона трансферы Роберт Левандовски Бавария трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
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Источник Meczyki
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