Барселона собирается сделать Баварии новое предложение по Левандовски

Испанская «Барселона» собирается сделать «Баварии» новое предложение по переходу польского нападающего Роберта Левандовски.

Ожидается, что каталонский клуб предложит за поляка 40 млн евро + бонусами еще 10 млн евро. Пока неизвестно, как отреагируют на это предложение в Мюнхене.

Как известно, немецкая «Бавария» хотела получить за трансфер форварда 60 млн евро.

Сам Роберт Левандовски уже согласовал трехлетний контракт с каталонским клубом. В минувшем сезоне он забил 35 голов в 34 матчах Бундеслиги и выиграл Золотую бутсу.