Барселона собирается сделать Баварии новое предложение по Левандовски
Каталонский клуб предложит за поляка 40 млн евро + бонусами еще 10 млн евро
Испанская «Барселона» собирается сделать «Баварии» новое предложение по переходу польского нападающего Роберта Левандовски.
Ожидается, что каталонский клуб предложит за поляка 40 млн евро + бонусами еще 10 млн евро. Пока неизвестно, как отреагируют на это предложение в Мюнхене.
Как известно, немецкая «Бавария» хотела получить за трансфер форварда 60 млн евро.
Сам Роберт Левандовски уже согласовал трехлетний контракт с каталонским клубом. В минувшем сезоне он забил 35 голов в 34 матчах Бундеслиги и выиграл Золотую бутсу.
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