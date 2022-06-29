Динамо на летних сборах сыграет спарринг с бельгийским клубом

Руководство киевского «Динамо» договорилось с бельгийским «Антверпеном» о товарищеском матче во время летних учебно-тренировочных сборов.

О дате контрольного матча с четырехкратным чемпионом Бельгии будет объявлено позже. В минувшем чемпионате Бельгии «Антверпен» занял 4-е место в турнирной таблице и получил право сыграть в квалификации Лиги конференций.

Подопечные Мирчи Луческу проводят учебно-тренировочные сборы в Швейцарии. В первом спарринге киевлян против команды «Ивердон» была зафиксирована ничья (1:1). Соперниками бело-синих также будут «Лозанна» (29 июня), «Сьон» (2 июля), «Янг Бойз» (5 июля), «Люцерн» (9 июля) и «Лион» (12 июля).