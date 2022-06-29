Источник: Шахтер на днях вернет в свой состав опытного полузащитника
Права на Андрея Тотовицкого сейчас принадлежат «Колосу» из Ковалевки
Полузащитник «Колоса» Андрей Тотовицкий в ближайшее время вернется в донецкий «Шахтер», информирует программа ТаТоТаке.
Журналист Михаил Спиваковский: «Шахтер» точно проводит работу по возвращению Даниила Сикана из «Ганзы». Думаю, что они это сделают. Будут Сикан, Вьюнник и, скорее всего, Лассина Траоре.
Я почти уверен, что горняки вернут Зубкова. Может, даже и Петряка, но я не уверен, что это прямое усиление. И, самое главное: я знаю точно, что на днях должны анонсировать возвращение Тотовицкого».
29-летний Андрей Тотовицкий осенью 2021 года играл за «Десну» (13 матчей, 3 гола), а в зимнее межсезонье перешел в «Колос».
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