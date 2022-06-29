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Украина. Премьер лига
29 июня 2022, 01:40 | Обновлено 29 июня 2022, 01:54
220
0

Источник: Шахтер на днях вернет в свой состав опытного полузащитника

Права на Андрея Тотовицкого сейчас принадлежат «Колосу» из Ковалевки

29 июня 2022, 01:40 | Обновлено 29 июня 2022, 01:54
220
0
Источник: Шахтер на днях вернет в свой состав опытного полузащитника
ФК Шахтер. Андрей Тотовицкий

Полузащитник «Колоса» Андрей Тотовицкий в ближайшее время вернется в донецкий «Шахтер», информирует программа ТаТоТаке.

Журналист Михаил Спиваковский: «Шахтер» точно проводит работу по возвращению Даниила Сикана из «Ганзы». Думаю, что они это сделают. Будут Сикан, Вьюнник и, скорее всего, Лассина Траоре.

Я почти уверен, что горняки вернут Зубкова. Может, даже и Петряка, но я не уверен, что это прямое усиление. И, самое главное: я знаю точно, что на днях должны анонсировать возвращение Тотовицкого».

29-летний Андрей Тотовицкий осенью 2021 года играл за «Десну» (13 матчей, 3 гола), а в зимнее межсезонье перешел в «Колос».

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Андрей Тотовицкий Колос Ковалевка Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Десна Чернигов ТаТоТаке
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Источник ТаТоТаке
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