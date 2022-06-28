Марта КОСТЮК: «Люблю Уимблдон. Но это сложный для меня турнир»
Украинка начала с победы
Украинская теннисистка Марта Костюк оценила сложную победу над Кэти Свон в первом круге Уимблдона.
«Сейчас это впервые, когда я присела после матча (улыбается). Я могу проанализировать игру. Однозначно, это был чрезвычайно упорный матч, мы были на равных. Кэти показала великолепный теннис, я до конца не знала, смогу ли одержать победу. Трава – это сложное покрытие. Мне нравится на нем играть. Я люблю Уимблдон».
«Но это действительно один из самых трудных турниров для меня. Возможно, в будущем это изменится, но пока мне все еще немного тяжело», - сказала Костюк.
Во втором круге Марта сыграет против Шуай Чжан.
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