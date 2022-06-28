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  4. Марта КОСТЮК: «Люблю Уимблдон. Но это сложный для меня турнир»
Уимблдон
28 июня 2022, 23:49 |
187
0

Марта КОСТЮК: «Люблю Уимблдон. Но это сложный для меня турнир»

Украинка начала с победы

28 июня 2022, 23:49 |
187
0
Марта КОСТЮК: «Люблю Уимблдон. Но это сложный для меня турнир»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Марта Костюк оценила сложную победу над Кэти Свон в первом круге Уимблдона.

«Сейчас это впервые, когда я присела после матча (улыбается). Я могу проанализировать игру. Однозначно, это был чрезвычайно упорный матч, мы были на равных. Кэти показала великолепный теннис, я до конца не знала, смогу ли одержать победу. Трава – это сложное покрытие. Мне нравится на нем играть. Я люблю Уимблдон».

«Но это действительно один из самых трудных турниров для меня. Возможно, в будущем это изменится, но пока мне все еще немного тяжело», - сказала Костюк.

Во втором круге Марта сыграет против Шуай Чжан.

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Источник Большой теннис Украины
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