Хавбек Металлиста: Верю в команду. Готовы доказать свое право играть в УПЛ

Хавбек «Металлиста» Владимир Танчик после контрольного матча с «Ботевом» (1:2) оценил подготовку харьковчан к сезону УПЛ.

— Начнем с первого контрольного матча. Если не привязываться к результату, как оцениваешь игру команды и лично свое выступление в этом поединке?

— Мы играли с хорошей командой, которая готовится к еврокубкам. И мне кажется, что сыграли хорошо, матч получился интересным. Мне понравилось, как двигалась наша команда, как контролировали мяч, как выходили из-под прессинга. Мы создали много опасных моментов. Что касается лично меня, то мне кажется, что мог сыграть лучше. Были как положительные моменты, так и брак. В общем, для первой игры нормально, но есть над чем работать.

— В столь непростой ситуации поддержка клуба как-то ощущается игроками?

— Да, тяжело украинскому футболу, тяжело каждому украинскому клубу, но «Металлист» сохранил команду. Мы начали тренировочный сбор и надеемся на скорое возобновление чемпионата.

— Сейчас у вас нормальные условия для тренировок и проживания?

— Да, у нас есть все необходимое для полноценных и качественных сборов.

— «Металлист» сыграл свой последний на сегодня официальный матч аж в ноябре. Как опытный футболист, скажи, насколько критично для игрока столько времени находиться без игровой практики? Или это дело быстро поправимо?

— Я думаю, что каждый футболист длительную паузу переносит по-разному. Но мне кажется, что полтора месяца достаточно, чтобы набрать форму.

— По твоим ощущениям, «Металлист» готов достойно показать себя в УПЛ?

— Я верю в нашу команду. Мы готовы играть и доказывать своё право выступать в УПЛ!