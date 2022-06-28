WTA28 июня 2022, 23:25 | Обновлено 28 июня 2022, 23:35
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Снигур уверенно выиграла в матче первого круга турнира в Испании
Украинка вышла во второй круг
28 июня 2022, 23:25 | Обновлено 28 июня 2022, 23:35
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Украинская теннисистка Дарья Снигур одержала победу в матче первого круга основной сетки хардового турнира WTA25 в испанском Пальма дель Рио.
Снигур в двух сетах обыграла представительницу Японии Химари Сато - 6:1, 6:3.
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