Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Снигур уверенно выиграла в матче первого круга турнира в Испании
WTA
28 июня 2022, 23:25 | Обновлено 28 июня 2022, 23:35
159
0

Снигур уверенно выиграла в матче первого круга турнира в Испании

Украинка вышла во второй круг

28 июня 2022, 23:25 | Обновлено 28 июня 2022, 23:35
159
0
Снигур уверенно выиграла в матче первого круга турнира в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Дарья Снигур одержала победу в матче первого круга основной сетки хардового турнира WTA25 в испанском Пальма дель Рио.

Снигур в двух сетах обыграла представительницу Японии Химари Сато - 6:1, 6:3.

По теме:
Рейтинг WTA. Новый рекорд Калининой, Цуренко почти вернулась в первую сотню
Снигур разгромно проиграла Бабош в полуфинале квалификации Уимблдона
Дарья Снигур – Тимеа Бабош. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дарья Снигур
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 28 июня
Теннис | 28 июня 2022, 06:10 0
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 28 июня
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 28 июня

Во вторник на корты выйдут две украинки

Андрей ВОРОНИН: «Твари, у вас хоть что-то святое есть?»
Футбол | 28 июня 2022, 08:18 1
Андрей ВОРОНИН: «Твари, у вас хоть что-то святое есть?»
Андрей ВОРОНИН: «Твари, у вас хоть что-то святое есть?»

Экс-форвард сборной Украины – о ракетном ударе по ТРЦ в Кременчуге

ПАЛКИН: «Мы думали, что достигли дна. Но теперь опустились еще глубже»
Футбол | 28.06.2022, 22:20
ПАЛКИН: «Мы думали, что достигли дна. Но теперь опустились еще глубже»
ПАЛКИН: «Мы думали, что достигли дна. Но теперь опустились еще глубже»
Уимблдон. Костюк обыграла Суон, сделав себе подарок на 20-летие
Теннис | 28.06.2022, 15:23
Уимблдон. Костюк обыграла Суон, сделав себе подарок на 20-летие
Уимблдон. Костюк обыграла Суон, сделав себе подарок на 20-летие
Новый претендент. Топ-клуб из АПЛ включился в борьбу за Зинченко
Футбол | 28.06.2022, 14:40
Новый претендент. Топ-клуб из АПЛ включился в борьбу за Зинченко
Новый претендент. Топ-клуб из АПЛ включился в борьбу за Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Йовичевич вместе со штабом покинул Днепр-1
Источник: Йовичевич вместе со штабом покинул Днепр-1
28.06.2022, 00:04
Футбол
Столп обороны, или Нужно ли Суркису продавать Илью Забарного
Столп обороны, или Нужно ли Суркису продавать Илью Забарного
27.06.2022, 15:08 7
Футбол
Джокович против Надаля, возвращение Серены и надежды на украинок
Джокович против Надаля, возвращение Серены и надежды на украинок
27.06.2022, 07:55 1
Теннис
Цуренко впервые за четыре года вышла во второй круг Уимблдона
Цуренко впервые за четыре года вышла во второй круг Уимблдона
27.06.2022, 15:48 10
Теннис
ФОТО. Стадион в Кременчуге пострадал от ракетной атаки рашистов
ФОТО. Стадион в Кременчуге пострадал от ракетной атаки рашистов
28.06.2022, 04:55
Футбол
ВИДЕО. Украинский форвард забил дебютный гол в США
ВИДЕО. Украинский форвард забил дебютный гол в США
27.06.2022, 10:24 1
Футбол
Подросток ради ВСУ продал на аукционе футболку с автографом Роналду
Подросток ради ВСУ продал на аукционе футболку с автографом Роналду
27.06.2022, 22:43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем