Евро-2022 U-19. Большая сенсация: Франция вылетела в полуфинале
В решающем матче ЧЕ-2022 в Словакии 1 июля сыграют Англия и Израиль
В Словакии близится к финишу чемпионат Европы 2022 по футболу среди 19-летних игроков.
28 июня состоялись полуфиналы. Сначала Англия переиграла Италию (2:1), а вот во втором матче грянула сенсация.
Франция не сумела справиться с Израилем и проиграла со счетом 1:2. В финальном матче 1 июля сыграют: Англия – Израиль.
Все 4 полуфиналиста получили путевки на ЧМ-2023 U-20, а пятый пропуск от Европы был разыгран в матче за 5-е место: Словакия – Австрия – 1:0.
Евро-2022 U-19
Словакия, 18.06–01.07.2022
Матч за 5-е место, 28 июня
- 18:00. Словакия – Австрия – 1:0
Полуфиналы, 28 июня
- 18:00. Англия – Италия – 2:1
- 21:00. Франция – Израиль – 1:2
Финал, 1 июля
- 21:00. Англия – Израиль
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