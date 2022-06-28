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28 июня 2022, 23:17 | Обновлено 28 июня 2022, 23:30
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0

Евро-2022 U-19. Большая сенсация: Франция вылетела в полуфинале

В решающем матче ЧЕ-2022 в Словакии 1 июля сыграют Англия и Израиль

28 июня 2022, 23:17 | Обновлено 28 июня 2022, 23:30
196
0
Евро-2022 U-19. Большая сенсация: Франция вылетела в полуфинале
УЕФА

В Словакии близится к финишу чемпионат Европы 2022 по футболу среди 19-летних игроков.

28 июня состоялись полуфиналы. Сначала Англия переиграла Италию (2:1), а вот во втором матче грянула сенсация.

Франция не сумела справиться с Израилем и проиграла со счетом 1:2. В финальном матче 1 июля сыграют: Англия – Израиль.

Все 4 полуфиналиста получили путевки на ЧМ-2023 U-20, а пятый пропуск от Европы был разыгран в матче за 5-е место: Словакия – Австрия – 1:0.

Евро-2022 U-19

Словакия, 18.06–01.07.2022

Матч за 5-е место, 28 июня

  • 18:00. Словакия – Австрия – 1:0

Полуфиналы, 28 июня

  • 18:00. Англия – Италия – 2:1
  • 21:00. Франция – Израиль – 1:2

Финал, 1 июля

  • 21:00. Англия – Израиль
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Источник Sport.ua
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