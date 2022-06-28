Евро-2022 U-19. Большая сенсация: Франция вылетела в полуфинале

В Словакии близится к финишу чемпионат Европы 2022 по футболу среди 19-летних игроков.

28 июня состоялись полуфиналы. Сначала Англия переиграла Италию (2:1), а вот во втором матче грянула сенсация.

Франция не сумела справиться с Израилем и проиграла со счетом 1:2. В финальном матче 1 июля сыграют: Англия – Израиль.

Все 4 полуфиналиста получили путевки на ЧМ-2023 U-20, а пятый пропуск от Европы был разыгран в матче за 5-е место: Словакия – Австрия – 1:0.

Евро-2022 U-19

Словакия, 18.06–01.07.2022

Матч за 5-е место, 28 июня

18:00. Словакия – Австрия – 1:0

Полуфиналы, 28 июня

18:00. Англия – Италия – 2:1

– Италия – 2:1 21:00. Франция – Израиль – 1:2

Финал, 1 июля