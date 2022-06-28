Капитан Тампы-Бэй: «Кто сказал, что это конец нашей команды? Мы вернемся»
Стивен Стэмкос уверен, что клуб сохранит костяк
Форвард Тампы-Бэй Стивен Стэмкос уверен, что поражение в финале Кубка Стэнли от Колорадо не ставит крест на перспективах команды в будущем.
Капитан уверен, что клуб сохранит костяк, который трижды подряд дошел до финала.
«Кто сказал, что это конец для нашей команды? Мы вернемся. Наша серия побед в плей-офф завершена, но это еще не все».
«Конечно, очень неприятно проиграть финал», - сказал Стэмкос.
Тампа могла стать первой командой с 1980-х, которая выиграла три кряду Кубка Стэнли.
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