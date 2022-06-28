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  4. Капитан Тампы-Бэй: «Кто сказал, что это конец нашей команды? Мы вернемся»
Украина. Премьер лига
28 июня 2022, 19:17 |
240
0

Капитан Тампы-Бэй: «Кто сказал, что это конец нашей команды? Мы вернемся»

Стивен Стэмкос уверен, что клуб сохранит костяк

28 июня 2022, 19:17 |
240
0
Капитан Тампы-Бэй: «Кто сказал, что это конец нашей команды? Мы вернемся»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард Тампы-Бэй Стивен Стэмкос уверен, что поражение в финале Кубка Стэнли от Колорадо не ставит крест на перспективах команды в будущем.

Капитан уверен, что клуб сохранит костяк, который трижды подряд дошел до финала.

«Кто сказал, что это конец для нашей команды? Мы вернемся. Наша серия побед в плей-офф завершена, но это еще не все».

«Конечно, очень неприятно проиграть финал», - сказал Стэмкос.

Тампа могла стать первой командой с 1980-х, которая выиграла три кряду Кубка Стэнли.

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