Капитан Тампы-Бэй: «Кто сказал, что это конец нашей команды? Мы вернемся»

Форвард Тампы-Бэй Стивен Стэмкос уверен, что поражение в финале Кубка Стэнли от Колорадо не ставит крест на перспективах команды в будущем.

Капитан уверен, что клуб сохранит костяк, который трижды подряд дошел до финала.

«Кто сказал, что это конец для нашей команды? Мы вернемся. Наша серия побед в плей-офф завершена, но это еще не все».

«Конечно, очень неприятно проиграть финал», - сказал Стэмкос.

Тампа могла стать первой командой с 1980-х, которая выиграла три кряду Кубка Стэнли.