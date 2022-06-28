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  4. Впервые за 14 лет сразу три украинки пробились во второй круг Уимблдона
Уимблдон
28 июня 2022, 18:49 |
904
0

Впервые за 14 лет сразу три украинки пробились во второй круг Уимблдона

И во второй раз в истории

28 июня 2022, 18:49 |
904
0
Впервые за 14 лет сразу три украинки пробились во второй круг Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Три украинских теннисистки преодолели стартовый раунд Уимблдона-2022 и сыграют во втором раунде.

Такого численного представительства во втором раунде украинки не имели с 2008 года, когда стартовый круг преодолели сестры Бондаренко и Татьяна Перебийнис.

Отметим, что тогда все три украинки не сумели пробиться в третий раунд.

На этот раз как минимум одна наша теннисистка там точно будет, ведь Леся Цуренко и Ангелина Калинина сыграют между собой. Марта Костюк сразится против китаянки Чжан Шуай.

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Уимблдон-2022 Леся Цуренко Ангелина Калинина Марта Костюк
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Источник Большой теннис Украины
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