Впервые за 14 лет сразу три украинки пробились во второй круг Уимблдона

Три украинских теннисистки преодолели стартовый раунд Уимблдона-2022 и сыграют во втором раунде.

Такого численного представительства во втором раунде украинки не имели с 2008 года, когда стартовый круг преодолели сестры Бондаренко и Татьяна Перебийнис.

Отметим, что тогда все три украинки не сумели пробиться в третий раунд.

На этот раз как минимум одна наша теннисистка там точно будет, ведь Леся Цуренко и Ангелина Калинина сыграют между собой. Марта Костюк сразится против китаянки Чжан Шуай.