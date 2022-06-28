Впервые за 14 лет сразу три украинки пробились во второй круг Уимблдона
И во второй раз в истории
Три украинских теннисистки преодолели стартовый раунд Уимблдона-2022 и сыграют во втором раунде.
Такого численного представительства во втором раунде украинки не имели с 2008 года, когда стартовый круг преодолели сестры Бондаренко и Татьяна Перебийнис.
Отметим, что тогда все три украинки не сумели пробиться в третий раунд.
На этот раз как минимум одна наша теннисистка там точно будет, ведь Леся Цуренко и Ангелина Калинина сыграют между собой. Марта Костюк сразится против китаянки Чжан Шуай.
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