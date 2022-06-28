Игорь ЖАБЧЕНКО: «Если по часу, по два будем сидеть в убежище, то не знаю»

Главный тренер ФК «Горняк-Спорт» Игорь Жабченко рассказал, какие его интересуют вопросы перед стартом нового сезона.

«Стартовать то мы будем, но придется опять лепить новую команду, потому что взрослые футболисты разошлись. Тот же Андрей Понедельник ушел в Кривой Рог. Еще ребята нашли себе новые команды. Не хотят оставаться на тех условиях, которые у нас сейчас есть, а условия сейчас не очень. Будем работать с молодежью, выращивать молодежь.

Формат? Нам должны были прислать восьмерку или десятку, в какой мы будем группе. Но пока никто ничего не прислал. Пока ничего не знаем.

Главное – как это все будет? Как во время сирен. Если по часу, по два будем сидеть в убежище, то не знаю. Будут продолжать матч или нет? Много вопросов», - подытожил Жабченко.