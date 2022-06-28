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28 июня 2022, 17:46 | Обновлено 28 июня 2022, 18:30
1052
1

СТАХОВСКИЙ – об украинских спортсменах: «Некоторых будет исправлять могила»

Бывший украинский теннисист недоволен решением Усика драться в Саудовской Аравии

28 июня 2022, 17:46 | Обновлено 28 июня 2022, 18:30
1052
1
СТАХОВСКИЙ – об украинских спортсменах: «Некоторых будет исправлять могила»
ukrinform. Сергей Стаховский

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, почему ему не нравится решение Александра Усика провести бой-реванш с Энтони Джошуа в Саудовской Аравии.

– Началось полномасштабное вторжение россии в Украину. Тем не менее среди наших спортсменов есть люди, которые умудряются даже в такой ситуации усидеть на двух стульях. Речь, в частности, и о Василии Ломаченко с Александром Усиком. Что делать с ними и целесообразно ли критиковать иностранцев, если некоторые из нас до сих пор не заняли четкую позицию?
 Мы критикуем Запад, но по факту они не обязаны были даже нам помогать. Мы благодарны им. Мы делаем ту черную, кровавую работу, у нас гибнут люди, чтобы у них не гибли.

А о наших спортсменах… ну, смотрите, Ломаченко записался в терроборону и Усик когда-то записывался. Но, знаете ли, действовать нужно последовательно. После 24-го каждый сделал свой выбор, но, как говорится, некоторых будет исправлять могила. Мне жаль, что люди с таким высоким именем, с таким высоким реноме, которые могли бы в реалиях сделать многое в медийном плане, несут месседж, который не понятен. Он не ясен как там, так и у нас. Такая позиция размывает границы и это ужасно. 

Смотрите, Усик будет драться в Саудовской Аравии. Эта страна хоть одну санкцию против россии ввела? Я, увидев, что они будут драться в Саудовской Аравии, сказал, что это просто издевательство. Если не хватает интеллекта людям, то возле них должны быть те, у кого этого хватает. Но не в этом случае.

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Сергей Стаховский Александр Усик Александр Усик - Энтони Джошуа Энтони Джошуа
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Источник Укринформ
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Комментарии 1
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Sukiyaki
Там одно бабло на уме.
Да и Ломаченко конкретных предложений не поступало.
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