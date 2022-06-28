СТАХОВСКИЙ – об украинских спортсменах: «Некоторых будет исправлять могила»

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, почему ему не нравится решение Александра Усика провести бой-реванш с Энтони Джошуа в Саудовской Аравии.

– Началось полномасштабное вторжение россии в Украину. Тем не менее среди наших спортсменов есть люди, которые умудряются даже в такой ситуации усидеть на двух стульях. Речь, в частности, и о Василии Ломаченко с Александром Усиком. Что делать с ними и целесообразно ли критиковать иностранцев, если некоторые из нас до сих пор не заняли четкую позицию?

– Мы критикуем Запад, но по факту они не обязаны были даже нам помогать. Мы благодарны им. Мы делаем ту черную, кровавую работу, у нас гибнут люди, чтобы у них не гибли.

А о наших спортсменах… ну, смотрите, Ломаченко записался в терроборону и Усик когда-то записывался. Но, знаете ли, действовать нужно последовательно. После 24-го каждый сделал свой выбор, но, как говорится, некоторых будет исправлять могила. Мне жаль, что люди с таким высоким именем, с таким высоким реноме, которые могли бы в реалиях сделать многое в медийном плане, несут месседж, который не понятен. Он не ясен как там, так и у нас. Такая позиция размывает границы и это ужасно.

Смотрите, Усик будет драться в Саудовской Аравии. Эта страна хоть одну санкцию против россии ввела? Я, увидев, что они будут драться в Саудовской Аравии, сказал, что это просто издевательство. Если не хватает интеллекта людям, то возле них должны быть те, у кого этого хватает. Но не в этом случае.